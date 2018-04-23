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Gazzeli Mühendisler, Dalga Enerjisinden Elektrik Üretecek!

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli 4 mühendis, deniz dalgaları aracılığıyla elektrik enerjisi üretilmesi için yaklaşık 4 yıldır üzerinde çalıştıkları projede başarılı oldu. 

Gazzeli Mühendisler, Dalga Enerjisinden Elektrik Üretecek!

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli 4 mühendis, deniz dalgaları aracılığıyla elektrik enerjisi üretilmesi için yaklaşık 4 yıldır üzerinde çalıştıkları projede başarılı oldu. 

23 Nisan 2018 Pazartesi 06:52
Gazzeli Mühendisler, Dalga Enerjisinden Elektrik Üretecek!

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli 4 mühendis, deniz dalgaları aracılığıyla elektrik enerjisi üretilmesi için yaklaşık 4 yıldır üzerinde çalıştıkları projede başarılı oldu. 

Gazze Limanı'nda, projeyi geliştiren mekanik ve elektrik mühendisleri Muşteha İsa, Mahmud Murad, Gazi Subeyh ve Tarık Ebu Zeyd'in yanı sıra El-İslamiye Üniversitesinden akademisyenlerin katıldığı törende, projenin tanıtımı yapıldı. 

Filistinli mekanik mühendisi İsa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze'de yaşanan elektrik sorununa çözüm için deniz dalgalarından elektrik üretilmesi projesinin çalışmalarına başladık. Bu çerçevede tasarladığımız mini model başarılı oldu." dedi. 

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Üniversitede bitirme ödevi olarak başladıkları bu projeyi daha sonra geliştirdiklerini söyleyen İsa, elektrik üretiminde başarılı oldukları ilk an, çalışmalarının olumlu sonuçlandığı için gurur duyduklarını dile getirdi. 

"Gazze Şeridi'nin 2006'dan bu yana maruz kaldığı elektrik sıkıntısı nedeniyle bitirme projesinde böyle bir konuyu ele almaya karar verdik." diyen İsa, halihazırda bu fikrin başarılı olduğunu, çalışmalarının, bir hizmet projesine dönüştürülme olasılığı durumunda ise projenin geliştirilebileceğini ve ölçeklenebileceğini aktardı. 

İsa, araştırmacılara sunulan imkanların kısıtlı olması nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki araştırmaların da sınırlı olduğunu ifade ederek, projelerini, Gazze'deki enerji sıkıntısına maruz kalan 2 milyondan fazla Filistinli vatandaşa hizmet veren bir çalışmaya dönüştürmeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.

 

Son Güncelleme: 23.04.2018 10:07
Anahtar Kelimeler:
FilistinMühendisi DalgaEnerjiüretecek
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