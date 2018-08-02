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Gazze’deki Büyük Dönüş Yürüyüşünde 4 Ayda 155 Şehit

Abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında 30 Mart'tan bu yana "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla devam eden barışçıl gösterilerde, İsrail askerlerinin 155 Filistinliyi şehit ettiği, 17 binden fazla Filistinliyi yaraladığı bildirildi.

Gazze’deki Büyük Dönüş Yürüyüşünde 4 Ayda 155 Şehit

Abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında 30 Mart'tan bu yana "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla devam eden barışçıl gösterilerde, İsrail askerlerinin 155 Filistinliyi şehit ettiği, 17 binden fazla Filistinliyi yaraladığı bildirildi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 11:37
Gazze’deki Büyük Dönüş Yürüyüşünde 4 Ayda 155 Şehit


Abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında 30 Mart'tan bu yana "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla devam eden barışçıl gösterilerde, İsrail askerlerinin 155 Filistinliyi şehit ettiği, 17 binden fazla Filistinliyi yaraladığı bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde şu ana kadar 23'ü çocuk, 3'ü kadın ve 2'si sağlık görevlisi olmak üzere 155 Filistinlinin İsrail askerleri tarafından şehit edildiğini belirtti.

Sınırdaki barışçıl gösterilerde 17 bin 259 Filistinlinin de yaralandığını aktaran Kudra, bu kişilerden 4 bin 348'inin gerçek, 430'unun plastik mermiyle, 2 bin 700'ünün şarapnel isabet etmesi sonucu yaralandığını, 2 bin 593'ünün ise atılan gazdan etkilendiğini ifade etti.


BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

 

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Son Güncelleme: 02.08.2018 14:42
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