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Gazze'de son 2 ay...

İsrail uçakları, Gazze'den bir roket atıldığı gerekçesiyle bölgede 3 ayrı hedefi vurdu

Gazze'de son 2 ay...

İsrail uçakları, Gazze'den bir roket atıldığı gerekçesiyle bölgede 3 ayrı hedefi vurdu

27 Ekim 2011 Perşembe 14:57
Gazze'de son 2 ay...
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GAZZE’DE SON 2 AYDIR İSRAİL-GAZZE ARASINDA İLK KARŞILIKLI ROKET SALDIRISI

İsrail uçakları, Gazze'den bir roket atıldığı gerekçesiyle bölgede 3 ayrı hedefi vurdu.

İsrail uçakları, Gazze'den bir roket atıldığı gerekçesiyle bölgede 3 ayrı hedefi vurdu. İsrail ordu sözcülüğünden verilen bilgide, Gazze Şeridi'nden atılan bir roketin dün gece Aşdod liman kenti yakında açık alanlara isabet ettiği belirtildi ve buna karşı, İsrail Hava Kuvvetleri uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyinde bir depo ile orta kesimlerinde bir alanı vurduğunu duyurdu.

İsrail ordu sözcülüğü, herhangi bir terör saldırısından, tümüyle bölgede yönetimi elinde bulunduran Hamas'ın sorumlu tutulacağını da vurgulandı. Öte yandan, Gazze Şeridi'ndeki görgü tanıkları, uçakların vurduğu hedeflerden birinin, bölgenin güneyinde, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'na ait bir alan olduğunu belirtti. İsrail polisi ise Gazze Şeridi'nin kuzeyinden atılan roketin, bölgedeki eski Yahudi yerleşimlerinden Dugit'teki yıkıntıların arasından atıldığı tahmininde bulundu.

Bu arada, Haaretz gazetesi, Hamas'ın geçtiğimiz dönemde nispeten gelişmiş Rus füzelerinin bölgeye kaçak yollardan girişini sağladığını, bunların Libya'da Kaddafi rejiminin düşmesiyle, Libya ordusuna ait yağmalanan askeri depolar kaynaklı silahlar olduğunu iddia etti.

Gazete, omuzdan ateşlenen uçaksavar füzelerin geçtiğimiz yıllarda İran'ın girişimleriyle Gazze'ye girdiğini, ancak Kaddafi rejiminin düşmesinin, bölgeye daha yüksek kaliteli füzelerin girmesine imkan sağladığını belirtti, bu silahların İsrail savunma kurumlarını da endişelendirdiğini dile getirdi.

Son Güncelleme: 27.10.2011 14:57
Anahtar Kelimeler:
İsrailOrtadoğuTelavivGazzeRoket
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