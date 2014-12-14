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Gazze'de "Maaş" Krizi

Gazze'de öğretmenler, maaşlarını alamadıklarını belirterek gösteri düzenledi.

Gazze'de "Maaş" Krizi

Gazze'de öğretmenler, maaşlarını alamadıklarını belirterek gösteri düzenledi.

14 Aralık 2014 Pazar 16:00
Gazze'de
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GAZZE'DE MAAŞLARININ ÖDENMEDİĞİNİ BELİRTEN ÖĞRETMENLER GÖSTERİ DÜZENLEDİ

Gazze'de öğretmenler, maaşlarını alamadıklarını belirterek gösteri düzenledi.

Gazze'deki Filistin Milli Eğitim Bakanlığı binası önünce bir araya gelen öğretmenler, "Sosyal adalet nerede", "Maaşım hakkım" yazılı pankartlar taşıdı.

Kamu İşçileri Sendikası Başkanı Muhammed Sıyam, ulusal uzlaşı hükümetinin Gazze'deki öğretmenlerin haklarını gözardı ettiğini belirterek, "Uzlaşı hükümeti, halihazırda yaşanan sıkıntılara kayıtsız kalıyor. Ayrıca verilen sözler de uygulanmıyor" dedi.

Öğretmenlerin maaşlarının acilen verilmesi gerektiğini vurgulayan Sıyam, "Öğretmenlerin, en kısa zamanda hizmet senelerine uygun şekilde uzlaşı hükümetine entegre edilmeleri gerekli" şeklinde konuştu.

Gazze'deki devlet okullarında çalışan memurları, "taleplerine cevap verilmediği" gerekçesiyle, bugün bir günlük greve gitmişti.

Hamas ve Fetih hareketleri arasında 23 Nisan'da varılan milli mutabakat sonucu 2 Haziran'da kurulan ulusal uzlaşı hükümetinin ödeme yapmaması nedeniyle Gazze'de eski hükümete bağlı yaklaşık 45 bin işçi ve memur, mayıs ayından beri maaşlarını düzenli alamıyor.

Maaşların gecikmesini sık sık yaptıkları gösteriler ve grevlerle protesto eden abluka altındaki Gazze'de yaşayan kamu çalışanları, ödemelerin düzenli yapılmasını ve en kısa zamanda "uzlaşı hükümetine entegre edilmeyi" talep ediyor.


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