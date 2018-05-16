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Gazze’de bilanço ağırlaşıyor

Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere İsrail askerlerinin ateş açması sonucu şehit olan Filistinlilerin sayısı 62’ye yükseldi. 

Gazze’de bilanço ağırlaşıyor

Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere İsrail askerlerinin ateş açması sonucu şehit olan Filistinlilerin sayısı 62’ye yükseldi. 

16 Mayıs 2018 Çarşamba 06:34
Gazze’de bilanço ağırlaşıyor

Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere İsrail askerlerinin ateş açması sonucu şehit olan Filistinlilerin sayısı 62’ye yükseldi.  Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, önceki günden bu yana Gazze'nin doğusunda düzenlenen gösterilerde yaralanan Filistinlilerin sayısınınsa 3 bin 188'e ulaştığını belirtti.


Kudra, İsrail askerlerinin dün, Gazze'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nın doğu sınırında ateş açması sonucu şehit olan ve o anda kimliği belirlenemeyen Filistinlinin 18 yaşındaki Bilal Budeyr Hüseyin el-Eşrem olduğunu aktardı.


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Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri gösteriler düzenliyor.


ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra yeni büyükelçilik binası 14 Mayıs pazartesi günü yapılan resmi törenle açılmıştı.

 

Son Güncelleme: 16.05.2018 09:48
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