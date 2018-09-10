Gazze\'de Unrwa Protestosu





FİLİSTİNLİ MÜLTECİLER, ABD\'NİN UNRWA\'YA MALİ YARDIMLARI DURDURMA KARARINI PROTESTO ETTİGazze, 10 Eylül 18 : Gazze\'deki Filistinli mülteciler, ABD\'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu\'na (UNRWA) mali yardımları durdurma kararını protesto etti.Filistin Kurtuluş Örgütü\'ne (FKÖ) bağlı Mülteci Kampları Halk Komiteleri\'nin Gazze\'deki UNRWA binası önünde düzenlediği gösteride, UNRWA\'nın Filistinli mültecilere yardımlarını sürdürmesi için kuruma destek verilmesi istendi.Gösteride konuşan Halk Komiteleri Sözcüsü Ziyad es-Sarfendi, Donald Trump yönetiminin "Yüzyılın Anlaşması" diye nitelendirdiği ve Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti ilan ederek ilk adımlarını attığı plana, kesin bir şekilde karşı olduklarını vurguladı.UNRWA\'nın ayakta kalması ve Filistinlilere hizmetlerini sürdürebilmesi için uluslararası toplumun çabalarını ikiye katlaması ve bu kuruma sabit bir bütçe ayırması çağrısında bulunan Sarfendi, Birleşmiş Milletler (BM) kararı gereğince, Filistin sorununa adil bir çözüm bulunana kadar UNRWA\'nın hizmetlerine devam etmesi gerektiğini söyledi.ABD\'NİN YARDIMLARI DURDURMA KARARIABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 31 Ağustos\'ta yaptığı açıklamada, ABD\'nin UNRWA\'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.ABD yönetimi 2018 başında UNRWA\'ya sağladığı desteğin büyük bölümünü askıya almıştı. Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Washington, UNRWA\'ya 365 milyon dolarlık yardım yapıyordu.UNRWA, BM Genel Kurulunca 1949\'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze\'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu.Hâlihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor. UNRWA\'nın yardımları Filistinli mülteciler için büyük önem taşıyor.(AA/AK/HÖ)