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Gazze\'de Şehit Edilen Filistinli Sayısı 41\'e Yükseldi

Gazze, 14 Mayıs 18 : İsrail askerleri, ABD\'nin Kudüs\'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 41 Filistinliyi şehit etti, 448\'i gerçek mermiyle olmak üzere bin 693 Filistinliyi yaraladı.

Gazze\'de Şehit Edilen Filistinli Sayısı 41\'e Yükseldi

Gazze, 14 Mayıs 18 : İsrail askerleri, ABD\'nin Kudüs\'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 41 Filistinliyi şehit etti, 448\'i gerçek mermiyle olmak üzere bin 693 Filistinliyi yaraladı.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 15:08
Gazze\'de Şehit Edilen Filistinli Sayısı 41\'e Yükseldi

Gazze, 14 Mayıs 18 : İsrail askerleri, ABD\'nin Kudüs\'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 41 Filistinliyi şehit etti, 448\'i gerçek mermiyle olmak üzere bin 693 Filistinliyi yaraladı.
Gazze\'deki Filistin Sağlık Bakanlığı\'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi\'nin çeşitli bölgelerinde düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 41 Filistinlinin şehit edildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca Gazze Şeridi\'nin İsrail sınırında düzenlenen gösterilerde şu ana kadar 448\'i gerçek mermiyle olmak üzere, şarapnel, gaz kapsülleri ve göz yaşartıcı gaz nedeniyle bin 693 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.
Daha önce yapılan açıklamada Gazze sınırındaki gösterilere katılan 37 Filistinlinin İsrail askerlerince şehit edildiği belirtilmişti.
Gazze\'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs\'e taşınmasını ve İsrail\'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe\'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor.
(AA/ÖZ/HA)
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