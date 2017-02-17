Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Şubat 2017 Cuma 07:04

Gazze'de Şap Hastalığıyla Mücadele İçin Aşı Dağıtımı Başladı

Gazze'deki Filistin Tarım Bakanlığı tarafından şap hastalığına yakalanmış hayvanların tedavisi için kullanılacak aşıların yetiştiricilere dağıtılmaya başlandığı bildirildi.

Gazze'de Şap Hastalığıyla Mücadele İçin Aşı Dağıtımı Başladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

BÖLGEDE HASTALIĞA YAKALANAN YAKLAŞIK 2 BİN 500 BÜYÜKBAŞ HAYVANIN BİN 500'ÜNE YETECEK KADAR AŞI BULUNDUĞU AÇIKLANDI

Han Yunus, 17 Şubat 17 : Gazze'deki Filistin Tarım Bakanlığı tarafından şap hastalığına yakalanmış hayvanların tedavisi için kullanılacak aşıların yetiştiricilere dağıtılmaya başlandığı bildirildi.

Han Yunus'ta Bakanlığa bağlı Veteriner Hizmetleri Müdürü Nanis el-Ferra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalığa yakalanmış yaklaşık 2 bin 500 büyükbaş hayvandan bin 500'üne yetecek 5 bin doz aşının ellerine ulaştığını söyledi.

Ferra, aşıları hayvan sahiplerine dağıtmaya başladıklarını ifade etti.

Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail makamlarının özellikle inekler başta olmak üzere Gazze'de şap hastalığına yakalanmış hayvanların tedavisinde kullanılmak için 20 bin doz aşının bölgeye girişine izin verdiğini duyurmuştu.

Halk arasında "tabak hastalığı" olarak bilinen, bütün çift tırnaklı hayvan türlerinde görülebilen bulaşıcı şap hastalığının, Gazzeli besicilerin korkulu rüyası haline geldiği ifade ediliyor. Gazze'de halihazırda çoğunluğu inek olmak üzere toynaklı hayvanların yüzde 25'inin şap hastalığına yakalandığı tahmin ediliyor.

(AA/ÖZ/HA)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afganistan'da Kaçırılan 52 Sivil Serbest Bırakıldı Afganistan'da Kaçırılan 52 Sivil Serbest Bırakıldı
Bm, Musul'da Durdurduğu İnsani Yardımlara Yeniden Başlayacak Bm, Musul'da Durdurduğu İnsani Yardımlara Yeniden...
Trump, Göçmenlere Yönelik Yeni Kararname Sunacak Trump, Göçmenlere Yönelik Yeni Kararname Sunacak
Yolsuzluk İddialarını Araştırmak İçin 11 Ülke Anlaştı Yolsuzluk İddialarını Araştırmak İçin 11 Ülke...
Abd Başkanı Trump: "flynn, Abd Başkan Yardımcısına Gerçekleri Söylemedi Ve Daha Sonra Hatırlamadığını Belirtti, Bu Kabul Edilemez” Abd Başkanı Trump: "flynn, Abd Başkan Yardımcısına...
Nijerya'da Boko Haram'dan Askeri Helikoptere Saldırı Nijerya'da Boko Haram'dan Askeri Helikoptere Saldırı
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Afganistan'da Kaçırılan 52 Sivil Serbest Bırakıldı
Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde iki gün önce Taliban tarafından kaçırılan 52 sivilin serbest...

Haberi Oku