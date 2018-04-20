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Gazze\'de \'büyük Dönüş\' Yürüyüşü\'nde Dördüncü Cuma

Kudüs, 20 Nisan 18 (.): İsrail ablukası altında 2006\'dan beri büyük bir insani kriz yaşayan Gazze Şeridi\'ndeki binlerce Filistinli, 30 Mart\'tan bu yana devam eden

Gazze\'de \'büyük Dönüş\' Yürüyüşü\'nde Dördüncü Cuma

Kudüs, 20 Nisan 18 (.): İsrail ablukası altında 2006\'dan beri büyük bir insani kriz yaşayan Gazze Şeridi\'ndeki binlerce Filistinli, 30 Mart\'tan bu yana devam eden

20 Nisan 2018 Cuma 09:35
Gazze\'de \'büyük Dönüş\' Yürüyüşü\'nde Dördüncü Cuma

Kudüs, 20 Nisan 18 (.): İsrail ablukası altında 2006\'dan beri büyük bir insani kriz yaşayan Gazze Şeridi\'ndeki binlerce Filistinli, 30 Mart\'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri kapsamında bugün de sınırda toplanıyor.

"Şehitler ve Esirler Cuması" adı verilen "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nün dördüncü cumasındaki gösterilerin en önemli adresi yine Gazze sınırı olacak.

İsrail askerlerinin gerçek mermi ve orantısız güç kullanımına rağmen Gazze\'deki Filistinliler sınır hattındaki barışçıl gösterilerinden vazgeçmiyor.

Ablukanın kaldırılmasını ve İsrail\'in gasbettiği topraklarına geri dönüş haklarının verilmesini talep eden Gazzeliler, sabah saatlerinden itibaren sınıra gelmeye başladı.

Cuma namazı öncesi sınırdaki kalabalığın giderek artması bekleniyor. Önceki gösterilerde olduğu gibi protestocular cuma namazını yine sınırda kılacak.

Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek vermek amacıyla işgal altındaki Batı Şeria\'da da cuma namazının ardından gösteriler düzenlenmesi planlanıyor.

İSRAİL ORDUSUNDAN TEHDİT GİBİ BİLDİRİ

Öte yandan İsrail ordusu, "Gazze Halkına" başlığıyla havadan attığı bildirilerle Gazzelileri âdeta tehdit etti.

Arapça ve İngilizce hazırlanan bildirilerde, göstericilerden "sınıra yaklaşmamaları" ve "sınır tellerine zarar vermemeleri" uyarılarında bulunuldu.

Bildiride, "Ordumuz her şeye hazırlıklı. Askerlerimiz, her türlü saldırıyı önlemek için her şeyi yapacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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35 FİLİSTİNLİ ŞEHİT EDİLDİ

Filistinliler, Toprak Günü\'nün 42\'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi\'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006\'dan beri Gazze\'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başından bu yana 35 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edildi, 3 bin 500\'den fazla gösterici de yaralandı.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam ettirmeyi planlıyor.

TOPRAK GÜNÜ NEDİR?

İsrail, 30 Mart 1976\'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gaspı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi. İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

(AA/FEZ)

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