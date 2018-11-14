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Gazze\'de Ateşkes Sonrası "direnişe Destek" Gösterisi

GAZZE ŞERİDİ\'NDE ATEŞKESİN SAĞLANMASININ ARDINDAN SOKAĞA DÖKÜLEN FİLİSTİNLİLER, GAZZE\'NİN BAZI NOKTALARINDA DİRENİŞ GRUPLARINA DESTEK GÖSTERİSİNDE BULUNDU

Gazze\'de Ateşkes Sonrası "direnişe Destek" Gösterisi

GAZZE ŞERİDİ\'NDE ATEŞKESİN SAĞLANMASININ ARDINDAN SOKAĞA DÖKÜLEN FİLİSTİNLİLER, GAZZE\'NİN BAZI NOKTALARINDA DİRENİŞ GRUPLARINA DESTEK GÖSTERİSİNDE BULUNDU

14 Kasım 2018 Çarşamba 10:36
Gazze\'de Ateşkes Sonrası
GAZZE ŞERİDİ\'NDE ATEŞKESİN SAĞLANMASININ ARDINDAN SOKAĞA DÖKÜLEN FİLİSTİNLİLER, GAZZE\'NİN BAZI NOKTALARINDA DİRENİŞ GRUPLARINA DESTEK GÖSTERİSİNDE BULUNDU
Gazze, 14 Kasım 18 : Gazze Şeridi\'nde ateşkesin sağlanmasının ardından Filistinliler, Gazze\'nin bazı noktalarında direniş gruplarına destek gösterisi düzenledi.
Filistinli grupların, Mısır gözetiminde Gazze\'de ateşkes sağlandığı yönündeki açıklamalarının ardından yüzlerce Gazzeli sokaklara döküldü.
Gazze Şeridi\'ndeki kent meydanlarında ve İsrail\'in vurduğu bazı noktalarda toplanan Filistinliler, direniş gruplarına destek sloganları attı.
Filistin bayrakları taşıyan ve tekbirler getirerek yürüyen Filistinliler, İsrail\'in son askeri tırmanışı karşısında direnişin, zafer kazandığını vurguladı.
Hamas yöneticilerinden İsmail Rıdvan, İsrail\'in hedef aldığı El-Aksa televizyonu binasının enkazı önünde toplanan göstericilere hitap etti.
Direniş gruplarının, "siyonistlerin Gazze\'ye ve direnişe yönelik hiçbir suçunun cezasız kalmayacağı" mesajını verdiğini söyleyen Rıdvan, El-Aksa televizyonu binası ve diğer sivil binaların hedef alınmasını, "uluslararası hukuku ve ahlaki tüm değerleri çiğneyen siyonistlerin işlediği bir suç" olarak nitelendirdi.
Rıdvan ayrıca Mısır\'ın, ateşkesin sağlanması yönünde harcadığı çabaları takdir ettiğini dile getirdi. 
İSRAİL\'İN GAZZE\'YE SALDIRILARI
İsrail\'in önceki akşamdan itibaren Gazze\'ye düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli şehit olmuş, 25 Filistinli yaralanmıştı. Gazze\'deki Filistinli grupların attığı roketler nedeniyle de İsrail tarafında 1 kişi ölmüştü.
Filistinli gruplar bölgede artan gerilimin ardından dün akşam Mısır\'ın ara buluculuğunda Gazze\'de ateşkesin sağlandığını duyurmuştu.
İSRAİL ASKERLERİNİN GAZZE\'YE SIZMASI GERGİNLİĞİN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ
Abluka altındaki Gazze Şeridi\'nde gerginliğin fitilini ateşleyen olay, pazar günü İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze\'ye sızması oldu.
Gazze\'nin 3 kilometre kadar içlerine giren İsrail askerlerinin Hamas\'a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit oldu ve 1 İsrail askeri öldürüldü.
Olaydan bir gün sonra Hamas ve İslami Cihad\'ın da aralarında bulunduğu Filistinli direniş grupları tarafından düzenlenen roket saldırısında 1 İsrail askeri ağır yaralandı. Filistinli gruplar, İsrail tarafında bir otobüsün hedef alındığı bu saldırıyı, pazar günü şehit olan üyelerinin intikamına almak için düzenlediklerini açıkladı.
Bu olayın ardından İsrail, Gazze\'ye hava saldırısı başlatırken Filistinli gruplar da saldırıya roket atarak karşılık verdi.
(AA/AK/ÖK)

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