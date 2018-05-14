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Gazze Sınırında 2 Filistinli Şehit Edildi...

 İsrail askerleri, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 2 Filistinliyi şehit etti, 165 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı. 

Gazze Sınırında 2 Filistinli Şehit Edildi...

 İsrail askerleri, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 2 Filistinliyi şehit etti, 165 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı. 

14 Mayıs 2018 Pazartesi 10:24
Gazze Sınırında 2 Filistinli Şehit Edildi...

İsrail askerleri, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 2 Filistinliyi şehit etti, 165 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı. 

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Han Yunus kentinin İsrail sınırı yakınlarında düzenlenen gösterilerde 21 yaşındaki Enes Hamdan Kıdeyh ile Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesi sınırındaki gösterilerde 29 yaşındaki Musab Yusuf Ebu Leyla isimli iki Filistinlinin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit edildiği belirtildi. 

Öte yandan Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında düzenlenen gösterilerde şu ana kadar 165'i gerçek mermiyle olmak üzere, şarapnel, gaz kapsülleri ve göz yaşartıcı gaz nedeniyle 257 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

Bu arada İsrail ordusunun, Gazze sınırını "kapalı askeri bölge" ilan ettiği bildirildi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, sınırda tel örgülerin olduğu bölgenin "kapalı askeri bölge" ilan edildiği ve buradaki herhangi bir hareketliliğin ordunun onayını gerektirdiği belirtildi.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor.


İsrail ordusunun, sınırda kurulan çadırları insansız hava aracıyla (İHA) ateşe vermeye çalıştığı, Filistinli grupların yangına kısa sürede müdahale ettiği ifade edildi. 

İsrail güçlerinin ayrıca İHA'lardan attıkları yakıcı maddelerle, Filistinlilerin Gazze sınırına yığdıkları araç lastiklerini ateşe verdiği belirtildi.

Öte yandan Gazze'nin tüm şehirlerinde ilan edilen genel grev kapsamında kamu ve özel tüm kurumlarda milyonluk yürüyüş dolayısıyla iş bırakıldı. 

Filistinli gruplar, işgal altındaki Doğu Kudüs başta olmak üzere, işgal altındaki Batı Şeria ve İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin sınır bölgelerinde Nekbe ve ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması nedeniyle ABD ve İsrail'in protesto edilmesi çağrısında bulunmuştu. 

Trump başkanlığındaki ABD yönetimi, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını duyurarak, başkent Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliğini Filistinlilerin Nekbe (Büyük Felaket) olarak nitelediği, İsraillilerin ise "İsrail'in kuruluş yıl dönümü" olarak kutladığı 14 Mayıs tarihinde Kudüs'e taşıyacağını açıklamıştı. Karar, bölgesel, uluslararası düzeyde ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda (BMGK) büyük tepkiyle karşılanmıştı. 

 


Son Güncelleme: 14.05.2018 13:38
Anahtar Kelimeler:
Gazze2şehit
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