Gazze şeridi'nde patlama: 6 ölü

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde meydana gelen patlamada 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 3'ünün yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde meydana gelen patlamada 6 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını belirtti.

Kudra, olayda ölen ve yaralananların Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Şuheda el-Aksa Hastanesine nakledildiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı patlamanın nedenine ve ayrıntılarına ilişkin bilgi vermedi.

Görgü tanıkları ise Deyr el-Belah ile Ez-Zevadiye arasında bir bölgede şiddetli bir patlamanın yaşandığını ifade etti.

“GAZZE’DEKİ PATLAMAYI İSRAİL YAPTI”

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze’de meydan gelen ve 6 Filistinlinin şehit olduğu patlamanın İsrail tarafından hazırlanan bir düzenek sayesinde gerçekleştiğini duyurdu.

Kassam Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada, patlama, "tehlikeli ve büyük bir olay" olarak değerlendirildi. Açıklamada, “Siyonist düşman (İsrail) tarafından Filistin direnişine karşı hazırlanan ciddi bir güvenlik olayını takip etmek için Kassam Tugayları tarafından yürütülen komplike istihbarat operasyonu sırasında Gazze’nin orta kesimindeki ez-Zevayide bölgesinde erdemli mücahitlerimize karşı korkunç bir suç işlenmiştir.” ifadesine yer verildi.

İSRAİL ORDUSU, PATLAMAYLA BİR İLGİSİNİN OLMADIĞINI DUYURDU

İsrail ordusu ise, Gazze'de meydana gelen ve 6 Filistinlinin ölümüne neden olan patlamayla bir ilgisinin olmadığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, "İsrail ordusunun, bu olayda hiçbir rolü yoktur." ifadesi kullanıldı.