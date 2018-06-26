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"Gazze Polisi: “İsrail, Gazze'ye Uyuşturucu Sokan Birinci El”

Gazze Şeridi'ndeki emniyet güçleri, bölgedeki uyuşturucu madde varlığını azaltmada başarılı olduklarını belirtti.

"Gazze Polisi: “İsrail, Gazze'ye Uyuşturucu Sokan Birinci El”

Gazze Şeridi'ndeki emniyet güçleri, bölgedeki uyuşturucu madde varlığını azaltmada başarılı olduklarını belirtti.

26 Haziran 2018 Salı 15:53
"Gazze Polisi: “İsrail, Gazze'ye Uyuşturucu Sokan Birinci El”

Gazze Şeridi'ndeki emniyet güçleri, bölgedeki uyuşturucu madde varlığını azaltmada başarılı olduklarını belirtti.
Gazze Polis Sözcüsü Eymen el-Batnici, "Dünya Uyuşturucu Kullanımı Ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü" münasebetiyle Gazze'de bir basın toplantısı düzenledi.
Bölgede uyuşturucuyla mücadelede gelinen noktaya ilişkin açıklamalarda bulunan Batnici, "Gazze'de uyuşturucuyla mücadele birimi ve uyuşturucu tacirleri arasında bir savaş var." dedi. 
 İSRAİL GAZZE'YE UYUŞTURUCU SOKAN BİRİNCİ EL
İsrail'i Gazze'ye çok miktarda uyuşturucu madde sokmakla suçlayan Batnici, yakalanan zehir tacirlerinin sorgularında İsrail'in Gazze'ye uyuşturucu sokan birinci el olduğunun anlaşıldığını aktardı.

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Batnici, çok miktarda uyuşturucu maddenin Gazze'ye bedelleri ödenmeden girdiğini ve bunun son derece garip bir durum olduğunu vurguladı.
Uyuşturucuyla mücadele biriminin, 2018'in ilk aylarında büyük uyuşturucu tacirlerini yakalamayı başardığını ve bölgede uyuşturucuyu tamamen bitirmek için bu savaşın süreceğini kaydeden Batnici, "Polis ile uyuşturucu tacirleri arasındaki beyin savaşı hala devam ediyor." ifadesini kullandı.
Bu arada Batnici'nin basın toplantısı sırasında bir grup Filistinli de taşıdıkları pankartlarla uyuşturucunun zararlarına dikkati çekti.
Filistinliler, "Lütfen kendine merhamet et", "Bağımlılık, herkesin uyanık olmasını gerektiren bir durumdur" yazılı dövizler taşıdı.
 

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Son Güncelleme: 26.06.2018 20:06
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