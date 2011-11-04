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Gazze gemilerine İsrail müdahalesi

İsrail savaş gemileri, Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmaya yönelik olarak bölgeye yardım taşıyan iki gemiyi...

Gazze gemilerine İsrail müdahalesi

İsrail savaş gemileri, Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmaya yönelik olarak bölgeye yardım taşıyan iki gemiyi...

04 Kasım 2011 Cuma 16:39
Gazze gemilerine İsrail müdahalesi
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İsrail savaş gemileri, Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmaya yönelik olarak bölgeye yardım taşıyan iki gemiyi durdurdu.

İsrail savaş gemileri, Gazze'ye yardım taşıyan teknelere yanaştığı bildirildi. İki yardım gemisinin İsrail'in Aşhod limanına yönlendirildiği haberleri geliyor. İki ayrı gemidekiler, sosyal paylaşım sitesi twitter üzerinden yaklaşık yarım saat önce, 3 ayrı savaş gemisinin kendilerine yaklaşmakta olduğunu duyurmuştu.

Ondan kısa süre sonra Reuters'ın geçtiği flaş habere göre İsrail savaş gemileri yardım gemilerine yanaştı. Gazze'ye tıbbi yardım malzemesi taşıyan gemide bulunanlar, İsrail komandolarının gemilere girerek kontrolü ele geçirdiğini, yaralanan kimsenin olmadığını söyledi.

Bu arada İsrail ordusu, teknelerle kurulan irtibatın görüntülerini yayınladı. İsrail ordusunun yayınladığı görüntülerde, bir asker ''Güvenlik dolayısıyla uygulanan ablukanın bir parçası olarak Gazze ve kıyı bölgesi deniz trafiğine kapalıdır.

Gazze'ye deniz yolu ile girme girişiminiz uluslararası kanunlara aykırıdır. Size, insani yardımların Gazze'ye kara yolu ile ulaştırılabildiğini hatırlatıyoruz'' diyor. Telsiz konuşmasında ayrıca teknedekilerin İsrail'in Aşhod limanına gidebilecekleri ve malzemeleri kara yolu ile ulaştırabilecekleri belirtiliyor.

Son Güncelleme: 04.11.2011 16:39
Anahtar Kelimeler:
SavaşİsrailGemiGazzeTel Aviv
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