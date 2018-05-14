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Gazze'deki Gösterilerde 16 Filistinli Şehit Oldu!

İsrail askerleri, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında bugüne kadar düzenlenen gösterilere katılan 16 Filistinliyi şehit etti, 253 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı.

Gazze'deki Gösterilerde 16 Filistinli Şehit Oldu!

İsrail askerleri, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında bugüne kadar düzenlenen gösterilere katılan 16 Filistinliyi şehit etti, 253 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 12:02
Gazze'deki Gösterilerde 16 Filistinli Şehit Oldu!


İsrail askerleri, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında bugüne kadar düzenlenen gösterilere katılan 16 Filistinliyi şehit etti, 253 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 16 Filistinlinin şehit edildiği belirtildi.

Öte yandan, Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada da Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında düzenlenen gösterilerde şu ana kadar 253'ü gerçek mermiyle olmak üzere, şarapnel, gaz kapsülleri ve göz yaşartıcı gaz nedeniyle 390 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor.

 

Son Güncelleme: 14.05.2018 15:07
Anahtar Kelimeler:
Filistinİsrail16şehit
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