Gazze'deki “Büyük Dönüş Yürüyüşünün“ dokuzuncu cumasında 109 yaralı

İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşünün" dokuzuncu haftasında düzenlenen gösterilere müdahalesi sonucu göz yaşartıcı gazdan etkilenenler de dahil olmak üzere 109 kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin doğusundaki gösterilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak yaptığı müdahalelerde gazdan etkilenenler de dahil olmak üzere 109 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yaralılara ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Öte yandan, gösterilere katılan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi liderlerinden Cemil Muzhir yaptığı konuşmada, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerinin Filistin davasına yeniden itibar kazandırdığını, dünyayı Filistin halkıyla dayanışma içinde olmak için harekete geçmeye sevk ettiğini kaydetti.



Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adını verdikleri barışçıl gösteriler düzenliyor.İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.Gösterilerin başından bu yana aralarında gazeteciler ve çocukların da bulunduğu 110'den fazla Filistinli, İsrail askerleri tarafından şehit edildi, binlerce Filistinli de yaralandı.