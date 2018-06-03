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Gazze'deki “Büyük Dönüş Yürüyüşü“ bilançosu: 123 şehit

Gazze'deki “Büyük Dönüş Yürüyüşü“ bilançosu: 123 şehit

03 Haziran 2018 Pazar 13:26
Gazze'deki “Büyük Dönüş Yürüyüşü“ bilançosu: 123 şehit

Abluka altındaki Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden  "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı verilen barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin 123 Filistinliyi şehit ettiği, 13 binden fazla Filistinliyi yaraladığı duyuruldu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde şu ana kadar 13'ü çocuk, 2'si sağlık görevlisi ve 2'si gazeteci olmak üzere 123 Filistinlinin İsrail askerleri tarafından şehit edildiğini söyledi.

 YARALILARDAN 350'SİNİN DURUMU AĞIR

Sınırdaki gösterilerde 7 bin 451'i gerçek mermiyle olmak üzere 13 bin 672 Filistinlinin yaralandığını aktaran Kudra, hastanelerde tedavisi devam eden yaralılardan 350'sinin durumunun ağır olduğunu ifade etti. 

Yaralananlardan 2 bin 200'ünün çocuk, 140'ının kadın olduğunu vurgulayan Kudra, "Sadece cuma günleri sağlık personelimiz yaklaşık 2 bin 100 cerrahi operasyon gerçekleştiriyor. Saatte ortalama 280 yaralı getiriliyor. Dünyadaki hiçbir sağlık sisteminin kapasitesi buna dayanamaz." dedi.

Kudra, İsrail'in 2014'te düzenlediği Gazze saldırısında bile Filistin hastanelerinin saatte 9 vaka ile ilgilendiğine işaret etti. 

"FARKLI TİPTE KURŞUNLARLA VURULAN YARALILAR GELİYOR"

Öte yandan Gazze'deki Hastaneler Genel Müdürü Abdullatif el-Hac, Filistinlilerin genelinin bacağından yaralandığını ancak baş, göğüs ve karın gibi bölgelerden ölümcül yaralar alanların da bulunduğunu ifade etti.

Hac, "Bize farklı tipte kurşunlarla vurulan yaralılar geliyor. Bunlar alışkın olduğumuz mermilerden değil, yaralının isabet ettiği organını parçalıyor, kemiklere ve damarlara zarar veriyor. Bu da acilen cerrahi operasyon gerektiriyor." dedi. 

 ARA SIRA YAPILAN TIBBİ YARDIMLAR YETERSİZ

Sağlık Bakanlığının uzun süredir  ilaç ve sağlık malzemeleri konusunda ciddi sıkıntı çektiğine, hastanelerdeki bazı ekipmanların onarım gerektirdiğine dikkati çeken Hac, ara sıra yapılan tıbbi yardımların da yetersiz kaldığını dile getirdi.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde ilk gün hastanelere gerçek mermiyle yaralanan 100 kişinin getirildiğini söyleyen Hac, bakanlığın hastanelerin bu kadar yaralıyı karşılayacak kapasitesi bulunmadığı için sınıra sağlık çadırları kurduğunu ve Dünya Sağlık Örgütü ile devamlı iletişim halinde olduklarını aktardı. 

YARALILARIN 7 BİNİ SAĞLIK ÇADIRLARINDA TEDAVİ EDİLDİ

Sınır boyunca bulunan çadırların hastanelere getirilen yaralı sayısının azalmasında etkili olduğunu kaydeden Hac, 13 bin yaralıdan 7 bininin çadırlarda tedavi edildiğini, tümünün hastanelere nakledilmesi halinde başa çıkılamayacağını söyledi. 

Cuma günü 5-6 saat içerisinde 700-800 vaka geldiğini ve bu yaralılara kısa süre içerisinde müdahale edildiğini belirten Hac, sağlık ekiplerinin çabaları sayesinde bacaklarından vurulan ve durumları tehlikeli olan yaralılardan sadece yüzde 7'sinin uzvunu kaybettiğini ifade etti.  

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

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Son Güncelleme: 03.06.2018 16:48
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