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"Gazze'de Unrwa Protestosu"

Gazzeliler, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) hizmetlerinde kısıtlamaya gitmesi ve yüzlerce çalışanının iş sözleşmesini geçici sözleşmeye dönüştürmesini protesto etti.

"Gazze'de Unrwa Protestosu"

Gazzeliler, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) hizmetlerinde kısıtlamaya gitmesi ve yüzlerce çalışanının iş sözleşmesini geçici sözleşmeye dönüştürmesini protesto etti.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 17:15
"Gazze'de Unrwa Protestosu"

Gazzeliler, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) hizmetlerinde kısıtlamaya gitmesi ve yüzlerce çalışanının iş sözleşmesini geçici sözleşmeye dönüştürmesini protesto etti.
Gazze'deki UNRWA binası önünde bir araya gelen Filistinli çalışanlar, "Hizmetlerin sistemli olarak azaltılmasına hayır", "Ekmeğimizle oynama bizi ölüme yollama" yazılı dövizler taşıdı.
UNRWA Çalışanları Birliği Başkanı Emir el-Mishal, eylemde yaptığı konuşmada, "Kurumun hizmetlerinde kısıtlamaya gitmesi, Gazze'yi ve 1 milyon 300'den fazla Filistinli mülteciyi tehdit ediyor. Bu kısıtlamalar, kurumun yavaşça ölmesinin bir başlangıcıdır." dedi.
Kurumun hizmetlerinin durması durumunda tüm bölgenin tehdit altında olacağını söyleyen Mishal, UNRWA çalışanlarının haklarının verilmemesi gibi bir durumu kabul etmediklerini vurguladı.
Mishal ayrıca UNRWA'nın bütçesini desteklemesi ve hizmetlerini sürdürebilmesi için kuruma yardımcı olma çağrısında bulundu.
UNRWA Çalışanları Birliği, önceki gün yaptığı yazılı açıklamada, ajans yönetiminin yüzlerce çalışanın kalıcı iş sözleşmelerinin sonlandırıldığı ve geçici sözleşmeye dönüştürüldüğü yönünde mailler gönderdiğini bildirmişti.
BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü NikolayMladenov, finansman krizi yaşayan UNRWA'nın Gazze'deki bazı operasyonlarını ağustos ayından itibaren askıya alacağını açıklamıştı.
İtalya'nın başkenti Roma'da yaklaşık üç ay önce düzenlenen uluslararası konferansta, UNRWA'nın faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli olan 446 milyon doların 100 milyonu toplanabilmişti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl aralık ayında Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı 16 Ocak'ta yaptığı açıklamada, UNRWA'ya verilecek 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünün "tekrar gözden geçirilmek üzere" askıya alındığını bildirmişti.
UNRWA'nın yardımları Filistinli mülteciler için büyük önem taşıyor. ABD yönetiminin aldığı kararın kurumu büyük sıkıntıya soktuğu belirtiliyor.
 


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Son Güncelleme: 04.07.2018 20:16
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