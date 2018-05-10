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Gazze'de Kudüs'e Destek Koşusu Düzenlendi!

Gazze'de "Kudüs Filistin'in başkentidir. Kesinlikle döneceğiz." koşusu düzenlendi.

Gazze'de Kudüs'e Destek Koşusu Düzenlendi!

Gazze'de "Kudüs Filistin'in başkentidir. Kesinlikle döneceğiz." koşusu düzenlendi.

10 Mayıs 2018 Perşembe 10:47
Gazze'de Kudüs'e Destek Koşusu Düzenlendi!

Gazze'de "Kudüs Filistin'in başkentidir. Kesinlikle döneceğiz." koşusu düzenlendi.
Gazze'deki İçişleri Bakanlığının Kudüs ve Filistin'e Destek için Evrensel Topluluk işbirliğiyle düzenlediği koşu, Yasama Konseyi meydanında başladı.
Beş kilometrelik koşuya yaklaşık 120 atlet katıldı. Yarışta Filistinli Hazım Halase birinci geldi.
Katılımcılara seslenen Filistin Yasama Konseyi milletvekili Ahmed Bahr, yaptığı konuşmada, "Koşu, 'Biz burada Filistin'deyiz' demek için düzenlendi. Bu faaliyet aracılığıyla dünyaya 'Kudüs, Filistin'in ebedi başkentidir' mesajını iletiyoruz." ifadelerini kullandı.
Gazze'nin 14-15 Mayıs'ta milyonluk dönüş gösterisine hazırlandığını dile getiren Bahr, tüm halka Kudüs'e destek için bu eyleme katılma çağrısında bulundu.
 

Son Güncelleme: 10.05.2018 13:55
Anahtar Kelimeler:
GazzeKudüsDestekKoşu
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