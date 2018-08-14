banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93419
ALTIN
250.350
DOLAR
6.4985
STERLİN
8.2888
EURO
7.3766
KKTC'de yakalandı
KKTC'DE YAKALANDI
Silahı kim çaldı?
SİLAHI KİM ÇALDI?
Bu sefer harnup çaldılar
BU SEFER HARNUP ÇALDILAR
Yem hırsızları tutuksuz yargılanacak
YEM HIRSIZLARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner282
Flaş Haber
KKTC'de yakalandı
Kapat

Gazze'de her 100 kişiden 85'i yoksul

Gazze'de her 100 kişiden 85'i yoksul

14 Ağustos 2018 Salı 15:28
Gazze'de her 100 kişiden 85'i yoksul

İSRAİL'İN YILLARDIR ABLUKA ALTINDA TUTTUĞU GAZZE'DE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GÜNLÜK GELİR 2 DOLAR İKEN YOKSULLUK DA YÜZDE 85'E YÜKSELDİ

İsrail'in 2006'dan bu yana abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde kişi başına düşen günlük gelir 2 dolar iken yoksulluk da yüzde 85'e yükselmiş durumda.

Ablukaya Karşı Halk Komitesi Başkanı Cemal el-Hudari, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in 2006'dan bu yana devam eden ablukası nedeniyle Gazze Şeridi'nde kişi başına düşen günlük gelirin 2 dolar olduğunu belirtti.
İsrail'in ablukayı daha da sertleştirmesi ve Gazze'nin tek ticari sınır kapısı olan Kerm Ebu Salim'i 36 gündür neredeyse tamamen kapalı tutması nedeniyle ihtiyaç duyulan birçok kalemin bölgeye giremediğini, buna bağlı olarak işletmelerin kapandığı ve yüzlerce kişinin işsiz kaldığını aktaran Hudari, tüm bu olumsuz gelişmeler neticesinde Gazze Şeridi'ndeki yoksulluk oranının yüzde 85'e yükseldiğini ifade etti.
Kurban Bayramı ve yeni eğitim döneminin yaklaşmasına rağmen 100 milyon dolarlık malzeme taşıyan tırların İsrail'in engellemesi nedeniyle Gazze'ye giriş yapamadığını ve bu durumun büyük maddi kayıplara yok açtığını kaydeden Hudari, ticari sınırların kapatılması ve abluka neticesinde Gazze'de her geçen gün kötüleşen insani durumun tek sorumlusunun İsrail olduğunu vurguladı.
İsrail yönetimi Gazze'nin tek ticari sınır kapısı olan Kerm Ebu Salim'i geçen ay ilaç ve gıda girişi hariç neredeyse tamamen kapatmıştı.
Filistin'de 2006'da yapılan ve Hamas'ın kazandığı seçimlerin ardından İsrail, Gazze Şeridi'ne kara, deniz ve havadan abluka uygulamaya başlamıştı. Uluslararası tepkilere rağmen Gazze'ye yönelik abluka aralıksız devam ediyor.
 

banner288
Son Güncelleme: 14.08.2018 18:55
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Libya'da meclis binası dışında silah sesleri: 2 yaralı
Libya'da meclis binası dışında silah sesleri: 2 yaralı
Pakistan bağımsızlığının 71. yılını kutluyor
Pakistan bağımsızlığının 71. yılını kutluyor
Hindistan'da kadın vagonlarında bin 384 erkek yolcu yakalandı
Hindistan'da kadın vagonlarında bin 384 erkek yolcu yakalandı
Ekvador'da otobüs devrildi: 23 ölü
Ekvador'da otobüs devrildi: 23 ölü
ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarından Brunson'a ziyaret
ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarından Brunson'a ziyaret
İtalya'da çöken otoyol köprüsünde 1’i çocuk 11 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da çöken otoyol köprüsünde 1’i çocuk 11 kişi hayatını kaybetti
Şili'de huzurevi yangını: 10 ölü
Şili'de huzurevi yangını: 10 ölü
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan 'milli para ile ticaret' açıklaması
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan 'milli para ile ticaret' açıklaması
Avrupa Parlamentosu Türkiye Forumu'ndan Türkiye'ye destek
Avrupa Parlamentosu Türkiye Forumu'ndan Türkiye'ye destek
İtalya’da Otoyol Köprüsü Çöktü, Çok Sayıda Can Kaybı Var...
İtalya’da Otoyol Köprüsü Çöktü, Çok Sayıda Can Kaybı Var...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim