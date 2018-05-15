Gazze'de Filistinli bir bebek şehit oldu

İsrail askerlerinin attığı gaz bombalarından etkilenen 8 aylık bebeğin vefatıyla Gazze sınırında yaşanan olaylarda şehit sayısı 59'a yükseldi. Leyla son yolculuğuna uğurlandı. Gaz bombalarından etkilenerek can veren kızın ailesi, gözyaşlarına boğuldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'nin doğu sınırı yakınında 8 aylık bir bebeğin, İsrail askerlerinin attığı gaz bombalarından etkilenerek şehit olduğunu duyurdu.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Leyla Enver Gandur adlı Filistinli bebeğin, İsrail askerlerinin attığı gaz bombalarını soluması sonucu şehit olduğu ifade edildi.



Söz konusu bebeğin vefatıyla dün Gazze sınırında başlayan gösterilerde şehit olan Filistinlilerin sayısı 59'a yükseldi.





'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılınıetmek için 'milyonluk yürüyüş' adını verdikleri gösteriler düzenliyor.ABD Başkanı'ın 6 Aralık 2017'de'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin'deki büyükelçiliğini'e taşıyacağını açıklamasından sonra yeni büyükelçilik binasının resmi açılışı dün yapılmıştı.Hayatını kaybeden sekiz aylık Leyla Enver Gandur isimli bebeğin ailesi, kızlarının cenazesini toprağa verdi.. Aile üyeleri, bebeklerini son yolculuğuna uğurlarken gözyaşlarına boğuldu.