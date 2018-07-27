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Gazze'de Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde 18'inci Cuma

Gazze'de Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde 18'inci Cuma

27 Temmuz 2018 Cuma 18:49
Gazze'de Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde 18'inci Cuma

Gazze'de Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde 18'inci Cuma

Gazze'de halkın “Çocuklarımız Şehit” ismini verdiği 18'nci Cuma gösterilerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli şehit oldu.

Filistin Mülteci Kampları Kuşatmayı Kırma ve Geri Dönüş Heyeti, köylerden, kentlerden ve mülteci kamplarından insanları, Gazze’nin doğusunda yapılacak gösterilere katılmaya davet etti.

Heyet tarafından yapılan çağrıda, faaliyetlere katılmanın Filistin halkının geri dönüş hakkının hiçbir şartta ellerinden alınamayacağını bütün dünyaya haykırma yolu olduğuna dikkat çekildi. Heyet, bu haftaki gösterilerin Gazze sınırında şehit olan çocuklara ithaf edildiğini de ilan etti.

Heyet ayrıca yapılan gösterilerin ve gösterilere katılan insanların barışçı niyet taşıdığını vurgulayarak, faaliyetlerin hedeflerine ulaşıncaya kadar devam edeceğini duyurdu.

Bir Filistinli şehit oldu

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl gösterilere müdahalesinde 1 Filistinlinin şehit olduğu, 10 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Han Yunus kentinin doğu sınırında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından vurulan Gazi Ebu Mustafa isimli Filistinlinin şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Gazze'nin doğu sınırında İsrail askerlerinin müdahalesinde aralarında gazdan etkilenenlerin de bulunduğu 10 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi. 

Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında işgal karşıtı eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 153 Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu, binlercesi yaralandı

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