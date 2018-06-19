Gazprom'un İngiltere'deki varlıklarına el konuldu

Londra mahkemesinin kararı doğrultusunda, Rus enerji şirketi Gazprom'un İngiltere ve Galler'deki varlıklarına el konulduğu açıklandı.

Londra mahkemesinin, Ukraynalı doğalgaz şirketi Naftogaz'ın lehine sonuçlanan tahkim kararı sonrasında Rus enerji şirketi Gazprom'un İngiltere've Galler'deki varlıklarına el koyduğu bildirildi.



Naftogaz'dan yapılan açıklamada, StockholmUluslararası Tahkim Mahkemesi tarafından Ukraynalı şirkete tazminat ödemesine karar verilen Gazprom'un İngiltere ve Galler'deki varlıklarına el konulduğu belirtildi.



Gazprom'un ayrıca İngiltere ve Galler'de değeri 50 bin doların üzerindeki varlıklarına yönelik bir listeyi de mahkemeye sunacağının kaydedildiği açıklamada, Gazprom'un mahkeme kararını uygulamaması halinde cezai yaptırıma maruz kalabileceği ifade edildi.Merkezi'de bulunanTahkim Mahkemesi bir süre önce verdiği kararda, Gazprom ve Naftogaz arasındaki davayı Ukraynalı şirket lehine sonuçlandırmıştı. Gazprom'un Ukrayna'yasevkiyatıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmeden mahkeme, Gazprom'un Naftogaz'a 2,56ödeme yapması yönünde karar vermişti.