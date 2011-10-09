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Gazimağusa'da Kanalizasyon Tam Gaz.

Gazimağusa Belediyesi, tamamlanma aşamasına gelen 1. Etap Kanalizasyon Projesi’nden sonra 2. Etap için de ihal

Gazimağusa'da Kanalizasyon Tam Gaz.

Gazimağusa Belediyesi, tamamlanma aşamasına gelen 1. Etap Kanalizasyon Projesi’nden sonra 2. Etap için de ihal

09 Ekim 2011 Pazar 15:47
Gazimağusa'da Kanalizasyon Tam Gaz.
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Lefkoşa, 9 Ekim 11 (T.A.K): Gazimağusa Belediyesi, tamamlanma aşamasına gelen 1. Etap Kanalizasyon Projesi’nden sonra 2. Etap için de ihaleye çıktı.

2011 yılı sonunda kentin yaklaşık 20 bin nüfusunu kanalizasyon altyapısına kavuşturacak 53 km’lik 1. Etap Kanalizasyon Projesi’nin dışında kalan bölgeler için hazırlanan 2. Etap Kanalizasyon Projesi’nin ihale süreci başladı. Proje için gerekli teminat şartlarını yerine getirecek firmalardan 28 Ekim Cuma günü saat 14.00’a kadar teklif kabul edilecek.

Belediyeden verilen bilgiye göre, 1. Etap Kanalizasyon Projesi kapsamındaki bölgelerden olan Karakol, Sakarya, Dumlupınar ve Baykal bölgelerinde AB projesi dışında kalan belli başlı sokaklar için yapılacak projede, toplam 6 bin 254 km kanalizasyon hattı döşenecek.

TC Büyükelçiliği’nin katkısı ve Gazimağusa Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla hayata geçecek 2. Etap Kanalizasyon Projesi sonucunda Karakol, Sakarya, Baykal, Dumlupınar ve Çanakkale bölgelerinin her noktası eksiksiz olarak kanalizasyon şebekesine sahip olacak. Proje için 6 aylık inşaat süresi öngörülüyor.

1. ETAP KANALİZASYON PROJESİ TAMAMLANIYOR

18.2 milyon Euro’luk kaynakla AB’nin finanse ettiği 1. Etap Kanalizasyon Projesi ise tamamlanma aşamasına geldi. Karakol, Sakarya, DAÜ çevresi, Baykal, Dumlupınar ve Çanakkale bölgelerini kapsayan ilk etap kanalizasyon projesi 20 bin kişiye kanalizasyon altyapısı sunacak.

Avrupa Birliği yetkililerinin kontrolünde Emek İnşaat Şirketi ile Alman şirketi WTE Wassertechnik’in oluşturduğu şirketler birliği tarafından yürütülen projede, 53 km’lik ana şebeke hattı tamamlanmak üzere. DAÜ karşısında Bahriyeli Sokak, Cahit Sıtkı Tarancı Sokak, Serbest Liman Yolu ve Ziya Gökalp Caddesi’nde yapılacak çalışmalardan sonra ilk etap projenin yeni yıldan önce tamamlanması hedefleniyor.

EVSEL BAĞLANTI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ana kanalizasyon şebekesi ile paralel olarak yürütülen evsel bağlantı çalışmaları da devam ediyor.

Sakarya, Dubleks Sosyal konutlar, Küçük Sanayi, Baykal ve Dumlupınar’da devam eden evsel bağlantı çalışmalarında evlerin ana şebeke hattına bağlantıları yapılıyor. Evsel çalışmaların Karakol, Sakarya Merkez ve Yenişehir’de ise 2 ay sonra başlaması planlandı.

Her konut veya işyerinin şebekeye bağlantısı için yapılacak tüm kazı işlerinin bedeli olan yaklaşık 3 bin TL’lik maliyetin tamamı ve tüm evsel bağlantıların toplam maliyeti olan 7 milyon TL’lik finansman Gazimağusa Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla karşılanacak.

KAYALP: “100 YILIN PROJESİNDE İLK BÜYÜK ADIM TAMAMLANIYOR”

Gazimağusa Belediye Başkanı Oktay Kayalp, “100 yılın projesi” olarak gördükleri Kanalizasyon Projesi’nin ilk büyük adımı olan 1. etabının hayata geçmesine çok kısa bir süre kaldığını, ihalesine çıktıkları 2. Etap Proje’yle de AB projesi dışında kalan bölgelere kanalizasyon altyapısı inşa edeceklerini söyledi.

Kayalp, AB finansmanıyla ana şebeke inşası tamamlanmak üzere olan Karakol, Sakarya, DAÜ çevresi, Baykal, Dumlupınar ve Çanakkale bölgelerinde evsel bağlantıların Gazimağusa Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla yapıldığını, “Kuzey Kıbrıs’ın diğer yerleşim birimlerinde vatandaşların ödediği evsel bağlantı kazıları için Gazimağusa’da vatandaştan ücret alınmayacağını” kaydetti.

Kanalizasyon Projesi’nin hem mali boyutu hem etkileyeceği insan sayısı olarak kentin bugüne kadarki en büyük projesi olduğunu söyleyen Kayalp, 2012’nin ilk aylarında evsel bağlantıları tamamlanan bölgelerin aşama aşama şebekeye bağlanacağını ve sistemin çalışmaya başlayacağını söyledi.

1. Etap Kanalizasyon Projesi’nde kanalizasyon ağının inşasıyla birlikte 46 km uzunluğunda su hattının da döşendiğini aktaran Kayalp, ayrıca kentin kanalizasyona bağlanacak bölgelerine hizmet verecek Atık Su Arıtma Tesisi’nin inşasının bitmek üzere olduğunu, tesisin tam kapasite devreye girmesiyle 8 bin ton arıtma kapasitesiyle 62 bin nüfusa hizmet verebileceği bilgisini verdi.

Son Güncelleme: 09.10.2011 15:47
Anahtar Kelimeler:
MagusaKanalizasyonMagosa
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