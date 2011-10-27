Gazimağusa ve Çatalköy'de Uyuşturucu Bulundu

Gazimağusa ve Çatalköy’de polis tarafından bir ev ile bir araçta yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde içeren sigaralar bulunurken, olayla ilgili 2 kişi

tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 14.00 sıralarında Gazimağusa'da H.Y’nin (E - 44) ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde kalıntısı ve içerisinde

tütünle karışık yine sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içeren iki adet elle sarılmış sigara ve yaklaşık 0.5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak

alındı. Söz konusu şahıs tutuklandı.

Çatalköy’de ise dün akşam saat 23.00 sıralarında H.B’nin (E - 31) kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 300 mlg. ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu

madde bulunarak emare olarak alındı, söz konusu şahıs tutuklandı.

Her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor.