Gazimağusa İlçe Emniyet Kurulu Toplandı

Gazimağusa İlçe Emniyet Kurulu, Kaymakam Beran Bertuğ başkanlığında toplandı.

Gazimağusa Kaymakamlığı’nda saat 10.00’da başlayan toplantının gündeminde doğal afetlere karşı alınabilecek önlemler, trafik suçları ve öğrencilere yönelik tehditler var.

Gazimağusa İlçe Emniyet Kurulu Başkanı ve Kaymakam Beran Bertuğ toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, gazetelerde her gün trafik kazsı haberleriyle karşılaşıldığını belirterek, trafik suçlarının önüne geçebilmek ve toplumu bu konuda bilinçlendirmek amacıyla bazı önerileri ele alarak tartışacaklarını ifade etti.

Bertuğ, eğitimde aktif bölge olan Gazimağusa’da öğrencilerin karşılaşabilecekleri bir takım tehditler olduğunu, bu tehditlerin önüne geçebilmek ve aileleri bilinçlendirmek amacıyla bazı kararlar alacaklarını söyledi.

Bertuğ, toplantıda alınacak kararların kamuoyuna duyurulacağını bildirdi.