Gazimağusa Belediyesi Marketlerdeki Gıda Denetimlerini Sürdürüyor

Gazimağusa Belediyesi ekipleri, kent genelindeki marketlerde gıda denetimlerine devam ediyor.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Sağlık ve Zabıta Biriminden oluşan ekiplerin kent genelinde düzenli olarak yaptığı çalışmalarda, her türlü gıda imalatı ve satışı yapan işyerleri denetim altında tutuluyor.

Denetimler kapsamında kentteki marketleri dolaşan ekipler, tarihi geçmiş ürünleri, işyerlerinin genel hijyen koşullarını ve satışa sunulan ürünlerin sağlığa uygunluğunu kontrol ediyor.

Kent genelinde gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerinin insan sağlığı açısından herhangi bir risk taşımadan faaliyet sürdürmesi ve gerekli hijyen koşullarına sahip olması için yapılan denetimler, sağlık kartları ve işletme izinlerinin kontrolünü de kapsıyor.

Belediye, yapılan denetimlerde sağlık şartlarına uygun olmayan ve tarihi geçmiş ürün bulunduran işyerlerine gerekli işlemlerin yapıldığını belirterek, kent genelini kapsayan kontrollerin sağlık denetim sürecinin bir parçası olarak devam edeceğini, insan sağlığına tehdit oluşturabilecek şartlara geçit verilmeyeceğini kaydetti.