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Gazeteciyi Taciz Ettiği Öne Sürülen Parti Lideri İstifa Etti

Melbourne, 8 Kasım 18 (.): Avustralya\'da gazeteciyi taciz ettiği öne sürülen Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Luke Foley görevinden istifa etti.

Gazeteciyi Taciz Ettiği Öne Sürülen Parti Lideri İstifa Etti

Melbourne, 8 Kasım 18 (.): Avustralya\'da gazeteciyi taciz ettiği öne sürülen Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Luke Foley görevinden istifa etti.

08 Kasım 2018 Perşembe 12:52
Gazeteciyi Taciz Ettiği Öne Sürülen Parti Lideri İstifa Etti

Melbourne, 8 Kasım 18 (.): Avustralya\'da gazeteciyi taciz ettiği öne sürülen Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Luke Foley görevinden istifa etti.

 

Foley, Avustralya Yayın Kurumu (ABC) muhabiri Ashleigh Raper\'in, 2016\'da Noel partisinde Foley\'in kendisini "elle taciz ettiği" yönündeki açıklamasından yaklaşık 2 saat sonra Sydney\'de basın toplantısı düzenledi.

 

NSW İşçi Partisi liderliğini 2015\'ten beri yürüten 48 yaşındaki Foley, soru kabul etmediği toplantıda, "adını temize çıkarmak için" görevinden istifa ettiğini duyurdu.

 

Foley, Raper\'in iddialarını kabul etmeyerek kendisinin de hakaret davası açma konusunda girişimde bulunduğunu söyledi.

 

Milletvekilliği görevini sürdüreceğini vurgulayan Foley, yaklaşık 6 ay sonra yapılması beklenen federal seçimlerde partisi için çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

 

TACİZ İDDİASI

 

ABC muhabiri Raper, gün içinde yaptığı yazılı açıklamada, 2016\'da Sydney\'de katıldığı Noel partisinde Foley’in kendisine elle tacizde bulunduğunu ve olaya dönemin Sydney Morning Herald gazetesi politika editörü Sean Nicholls\'ın şahit olduğunu iddia etmişti.

 

"Taciz karşısında donup kaldığını" ve Nicholls\'dan olayın gizli kalmasını istediğini belirten Raper, "Ben konuşmak istemediğimi söylediğim halde federal ve eyalet parlamentoları dahil kamuoyunda tartışma yarattığı için açıklama yapmaya mecbur kaldım." ifadelerini kullanmıştı.

 

Öte yandan NSW polisi kendilerine şu ana kadar taciz şikayetinde bulunulmadığını, böyle bir şikayetin gelmesi durumunda taciz vakalarında uygulanan prosedürün izleneceğini kaydetti.

 

(AA/HUR/GÜL)

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