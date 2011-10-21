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Gazeteci Hikmet Bila vefat etti

Ankara'daki evinde rahatsızlanarak hayatını kaybettiği belirtildi

Gazeteci Hikmet Bila vefat etti

Ankara'daki evinde rahatsızlanarak hayatını kaybettiği belirtildi

21 Ekim 2011 Cuma 15:43
Gazeteci Hikmet Bila vefat etti
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 Bir süredir kanser tedavisi gören gazeteci Hikmet Bila, 57 yaşında vefat etti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden (TGC) yapılan açıklamada, yaklaşık 1,5 yıldır akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören Bila'nın, dün gece Ankara'daki evinde rahatsızlanarak hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, Bila'nın cenazesinin bugün İstanbul'a getirileceği ve yarın Teşvikiye Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verileceği ifade edildi.

Aynı açıklamada, ''Çok değerli meslektaşımız, Basın Şeref Kartı sahibi Hikmet Bila'yı kaybettik. Deneyimli ve başarılı gazeteci Hikmet Bila'yı sevgi ve saygıyla anarken ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz'' denildi.

Zonguldak'ta 1954 yılında dünyaya gelen Hikmet Bila, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitirdi.

Mesleğe 1973 yılında Yeni Ulus'ta başlayan Bila, Anka Ajansı, Türk Haberler Ajansı ve Hürriyet Gazetesinde çalıştı. Milliyet Gazetesinde Yayın Koordinatörlüğü yapan Bila, daha sonra Cumhuriyet Gazetesinde ve NTV'de çalıştı, Vatan Gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.

Sürekli Basın Kartı sahibi olan Bila'nın ''Sosyal Demokrat Süreç İçinde CHP ve Sonrası'' adlı kitabı yayımlandı.

Son Güncelleme: 21.10.2011 15:43
Anahtar Kelimeler:
VefatAnkaraHikmet Bila
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