Gaz ve elektriğe yeni zam kapıda!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız ve Gazprom'un yaptığı 'Batı Hattı'ndan özel sektör gaz ithal edecek' açıklamasını değerlendiren CHP'li Ali Rıza Öztürk, 'Yeni zam kapıda' dedi.

Elektriğin yarısının doğalgazdan üretildiği, elektrik zammının da doğalgazı izleyeceği belirtildi. Murat Kışlalı Cumhuriyet Ankara Büro- CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve Gazprom’un önceki gün yaptığı “bundan böyle Batı Hattı’ndan özel sektörün gaz ithal edeceği” açıklamasını “Bu durumda sadece Rusların izin vereceği firmaların ithal edeceği gazın fiyatı, tek alıcı olan BOTAŞ’ın elde ettiği fiyata göre daha yüksek olacak.

Yeni doğalgaz zammı kapıda” şeklinde değerlendirdi. Makine Mühen-disleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz ise “Gazprom’un BOTAŞ’a yapmadığı indirimi, yakında kimler olacağını öğreneceğimiz özel şirketlere yapmaktan muradı nedir?” diye sordu. Öztürk, son zamlarla konut kullanıcılarının elektrik faturalarına 4 yılda yapılan zammın yüzde 88.8’e ulaştığını belirterek “Türkiye’de elektriğin yarısı doğalgazdan üretiliyor. Doğalgaz yapılan zam da yeni elektrik zammı demek.

Zamlar zincirleme gelecek” dedi. Son zamlarda kamunun desteklediği resmi okul va sağlık kuruluşları, kalkınmada öncelikli yörelerdeki konutlar ve diğer alanlara normal zamların iki katı kadar zam yapıldığını anımsatan Öztürk “Bu, dağıtım şirketlerine yeni bir kaynak demek. Dağıtım şirketleri artık daha fazla para kazanacak. Özel sektör daha fazla kazansın diye sade yurttaşa eziyet ediliyor” diye konuştu.

Batı Hattı’nda yanıtsız sorular Aynı zamanda Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu üyesi de olan Türkyılmaz ise Enerji Bakanı Yıldız’ın “Batı Hattı’nın atıl kalmayacağı, özel şirketlerin çok kısa süre içinde Gazprom’dan yapacağı yeni gaz alım sözleşmeleriyle başlatacakları ithalata tahsis edileceği” açıklaması üzerine şu soruları gündeme getirdi:

- Doğalgaz alım sözleşmelerinin yapılması çok kısa sürede mümkün müdür? BOTAŞ sözleşmesinin yenilenmeyeceğini tahmin eden bazı özel şirketler, Gazprom’la sözleşme görüşmelerine önceden başlamış olabilirler mi?

- Özel şirketlerin BOTAŞ’tan daha ucuza gaz alacağı iddia edilmektedir. O zaman, Gazprom “Ben BOTAŞ’tan memnun değilim, sizin kaşınız gözünüz daha güzel, size doğalgazı daha ucuza mı satarım” mı demiştir? En fazla müsadeye mazhar olmaya aday özel şirketler kimlerdir?

- Gazprom’un BOTAŞ’a yapmadığı indirimi, yakında kimler olacağını öğreneceğimiz özel şirketlere yapmaktan muradı nedir?

- Bu boru hattıyla, BOTAŞ eliyle değil, özel şirketler aracılığıyla Gazprom’dan ithalat yapılınca, doğalgaz ithalat bağımlılığı nasıl azalacaktır?