GAY TÜRK MİLLETVEKİLLERİ DE GÜNEYDE YAPIYORMUŞ!!!!!!!

Star Kıbrıs gazetesinden Suna ERDEN'in haberine göre Sosyal Hizmet Uzmanı Barış BAŞEL'in açıklamarı şok yaratacak.Başel,"fuhuş yaparak eve para götüren çocuğa 'bu para nereden geldi' diye sorulmuyor.Para geldiği sürece aileler kaynağını umursamıyor" dedi.

"MECLİSTE BİLE VAR"

Toplumdaki tüm fertlaerin heteroseksüel olmasını büyük bir aymazlık olur. Elbette ki farklı cinsel tercihler yapan insanlar da vardır ve herzaman da olacaktır.Bizim yasalarımıza görer eşcinsel ilişki yasak. Halbuki insanların cinsel tercihlerine yasak getirilmemeli.Kişilerin özel seçimlerine ve hayatlarına saygı duyulmalı.Ancak bizim toplumumuz homofobik olduğu için bireyler tercihlerini özgürce yaşayamıyor.Kuzey Kıbrıs'ta cinsel tercihlerinden dolayı yargılanmaktan korkan kişiler Güney Kıbrısa giderek ilişkilerini yaşamayı tercih ediyor.Bizim Meclisimizde (Cumhuriyet Meclisi) eşcinsel olan bazı vekiller bile Güney'e gidip yaşamak istediklerini orada yaşıyor.Hatta toplumsal baskıdan dolayı Meclis'te homofobiye karşı haklarını bile savunamıyor şeklinde iddialarda bulundu.

Barış BAŞEL'in iddiaları fuhuş yapılan yerler ve ücretlerle devam ediyor.

Rum eski Maliye Bakanı Sarris ile 17 yaşındaki M.K’nin 20 Euro karşılığında eşcinsel ilişki yaşaması gündeme bomba gibi düşerken,14 yaşındaki bir gencin daha para karşılığında fuhuş yaptığı için tutuklanması yeni tartışmaları gündeme getirdi. Haberler üzerine Star Kıbrıs’a çarpıcı açıklamalarda bulunan Sosyal Hizmet Uzmanı Barış Başel, Kuzey Kıbrıs’ta çocuk fuhuşunun giderek yaygınlaştığına dikkati çekerek, “18 yaşın altında tespit edilmiş 47 çocuk fuhuş yaparak hayatını kazanıyor” dedi. Son günlerde Rum eski Bakanı’ın eşcinsel ilişkisinin konuşulduğunu söyleyen Başel, “bakılması gereken nokta, eşcinsel bir ilişkinin yaşanmış olması değil, reşit olmayan bir çocuk ile birlikte olunması. Yoksa tüm toplumun heteroseksüel olmasını beklemek büyük bir aymazlık olur. Bizim Meclisimiz de bile farklı cinsel tercihleri olan vekiller var. Onlarda toplumsal baskıdan dolayı Güney Kıbrıs’a gidip yaşamak istediklerini orada yaşıyorlar” dedi.

ÖNCE EVDEN UZAKLAŞIYORLAR: Yaptığı çalışmalar sonucu 18 yaşın altında olan 47 çocuğun fuhuş yaparak hayatını kazandığını söyleyen Başel, bu çocukların aileleri tarafından istismar edilen ve sokağa itilmiş çocuklar olduğunu ifade etti. Başel, “aile içinde şiddete, cinsel tacize ve baskıya maruz kalan çocuklar çareyi sokakta arıyor. Çocukların yaşadığı bu boşluk onları riskli davranışlar sergilemeye itiyor” dedi. Baskı, şiddet ya da taciz ile karşı karşıya kalan çocuğun evden ve okuldan kaçmaya başladığını veya kendine zarar verecek davranışlar sergilediğini; koluna jilet attığını, vücudunda sigara söndürdüğünü ve erken yaşta riskli cinsel deneyimler yaşadığını kaydeden Başel, fuhuş yapamaya başlama aşamasının ise daha yetişkin insanların teşviki ile başladığını ifade etti.

SONRA FUHUŞA BAŞLIYORLAR: Bu tarz sorunları yaşayan çocukların olgun insanlar tarafından istismar edildiğini kaydeden Başel, “bir çocuk fuhuş yapıp para kazanayım diye düşünmez. Mutlaka bir yetişkinin kontrolü altında bu işi yapar. Çocukları fuhuşa yönlendiren kişiler bu çocukları pazarlayarak menfaat sağlar” dedi. Polise düşen görevin çocukları batağa iten esas kişileri bulmak olduğunu ifade eden Başel, “tutunacak hiçbir şeyleri olmayan bu çocukları korumak devlete ve sosyal kurumlara düşüyor” dedi.

İNGİLİZCE BİLENE KOMİSYON: Fuhuş yapan gençlerin internet kafelerde internet yolu ile müşteri bulduğunu söyleyen Başel, “özellikle Rum tarafından müşteri bulmak için siteler açılıyor. İngilizce bilen çocuklara, Rumlar ile daha kolay diyalog kurdukları için komisyon veriliyor. Bu çocuklar Rumlarla 10 Euro ile 100 Euro arasında değişen fiyatlar karşılığında cinsel ilişkiye giriyor” şeklinde ifade kullandı.

HERYERDE FUHUŞ: Fuhuş pazarının yapıldığı yerleri de açıklayan Başel, bu yerlerin Lefkoşa’da Kuğulu Park otobüs durağı, internet kafeler, Girne’de kale arkası, sınır kapıları ve bazı eğlence mekânları olduğunu söyledi.

YASALAR YETERLİ DEĞİL: KKTC’de, çocuk pornosu ve çocuk fuhuşu ile ilgili yasal düzenlemelerin yeterli olmadığını kaydeden Başel, bu nedenle Rumların, KKTC’de bu tarz ilişkiler yaşamayı tercih ettiğini söyledi. Reşit olmayan M.K ile Sarris’in ilişkisini örnek olarak gösteren Başel, “eğer Sarris, Güney Kıbrıs’ta reşit olmayan biriyle cinsel ilişkiye girseydi çok ağır cezalar alacaktı” şeklinde konuştu.

AİLE PPARANIN KAYNAĞINI SORMUYOR: Riskli davranışlar sergileyen çocukların yavaş yavaş eğitimden koptuğunu vurgulayan Başel, “bu çocukları eğitim ortamı ile bağlarının kopmaması ve ailelerin çocuklarının eğitimine devam etmesi için mücadele etmesi lazım” şeklinde konuştu. Bazı ailelilerin duyarsız olduğunu, çocuğunun yaptıkları ile ilgilenmediğini kaydeden Başel, “fuhuş yaparak eve para götüren çocuğa ‘bu para nereden geldi’ diye sorulmuyor. Para geldiği sürece aileler kaynağını umursamıyor” dedi.

CEZALANDIRILMALI: Çocuk bedenine olan talebin ağır bir şekilde cezalandırılması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini kaydeden Başel sözlerine şöyle devam etti: “son günlerde Rum eski Bakanı’nın eşcinsel ilişkisi konuşuluyor. Ancak, insanların bakması gereken nokta, kişinin cinsel tercihi değil, reşit olmayan bir çocukla cinsel ilişkiye girilmesi olmalı.