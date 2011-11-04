GAÜ'den Vakıflar İdaresine Tepki

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Rektörlüğü, Üniversitesi’nin yeşil alanı olarak kullanılan 42 dönümlük arazinin ticari amaç ve yatırım kapsamına alınmasının çevre katliamına davetiye çıkaracağını

savunarak, Vakıflar İdaresi yönetimine sağduyu ile hareket etme çağrısı yaptı.

Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Öner imzası ile yayınlanan açıklamada, Vakıflar İdaresi’nin almış olduğu kararın Girne’de yeni bir çevre felaketine davetiye çıkaracağı ifade edildi.

“Artan şehirleşme ve yapılaşma süreciyle birlikte betondan kaleye dönen turizm başkenti Girne’nin ender kalan limonluk ve zeytinlik alanlarından olan arazinin resmi makamlarca katledilmesi ile karşı

karşıya olunduğu” görüşü savunulan açıklamada, GAÜ kadrolarının bilimsel çalışmalar ve özellikle genç kuşaklar arasında çevre bilincinin gelişmesi ve çevre sorunlarına duyarlı gençlerin yetiştirilmesi için

söz konusu arazide çeşitli araştırmalar ve atölye çalışmalarını hayata geçirdiği ifade edildi.

“YÜZLERCE YILLIK ZEYTİN AĞAÇLARI VE LİMONLAR KESİLECEK”

Arazide bulunan yüzlerce yıllık zeytin ve limon ağaçlarının bakımının Girne Amerikan Üniversitesi tarafından yapıldığı ve zeytin ve narenciye ağaçlarından alınan hasat gelirinin yıllardır Kıbrıs Çocuk Vakfı’na bağışlandığı vurgulanan açıklamada, GAÜ Okullar Grubu bünyesinde eğitim veren okul öncesi eğitim sınıflarından başlamak üzere ilkokul ve ortaöğretim sınıflarında eğitimlerine devam eden öğrencilerin çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkı yapmak üzere arazi içerisinde çeşitli çalışmaların sürdüğü de belirtildi.

Açıklamada cam kovanlar ile öğrencilere arıların bal yapma işlemi canlı olarak gösterildiğinin ayrıca çeşitli atölye çalışmaları ile yüzlerce yıllık zeytin ağaçlarının ve kültürünün anlatılarak öğrencilere çevre eğitimi verildiği de ifade edildi.

“ÇEVRE BİLİMLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR”

GAÜ Çevre Bilimleri Araştırma Enstitüsü’nün yeşil alan içerisinde genelde Kuzey Kıbrıs özelde Girne bölgesinin flora ve faunası ile anıt ağaçların korunmasına yönelik bilimsel çalışmalar ortaya koyduğu anlatılan açıklamada, arazi içerisindeki yüzlerce yıllık anıt ağaçlar yanında, yüzlerce incir ve narenciye ağacının da korunmasına yönelik çalışmalar yapıldığı da kaydedildi.

“Girne’de yeni bir çevre felaketine yol açacak kararın altına imza atacak makamlar yeni kuşaklara kötü bir miras bırakma sorumluluğunu üzerlerinde taşıyacaklardır” görüşünün dile getirildiği açıklamada, Vakıflar İdaresi yönetimine sağduyu ile hareket etme çağrısı yapıldı.