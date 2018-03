GAÜ’DEN SAĞLIKLI ÇOCUK SAĞLIKLI TOPLUM İÇİN DEV ADIM

MİNİK BEDENLERİN SAĞLIKLI BEDENSEL GELİŞİM İÇİN DEVRİM NİTELİĞİNDE KARAR İLE YAŞ GRUPLARINA GÖRE OKUL MENÜLERİ DÜZENLENİRKEN OBEZİTE, DİŞ VE DİŞ ETİ HASTALIKLARI VE İLERLEYEN YAŞLARDA ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞI BULUNAN KALP RAHATSIZLIKLARI, TANSİYON, ŞEKER GİBİ KRONİK HASTALIKLAR ENGELLENECEK.

GAÜ ÜNİVERSİTE ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA KÜRESEL DÜNYANIN EN BÜYÜK SORUNU OBEZİTEYİ ENGELLEYECEK SAĞLIKLI GELİŞİMİ DESTEKLEYECEK YENİ GIDA PROGRAMI YÜRÜRLÜKTE.

GAÜ ÜNİVERSİTE ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA OBEZİTEYE NEDEN OLAN ÜRÜNLER İLE ASİTLİ VE BOYALI İÇECEKLERİN SATIŞINI YASAKLANDI.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar Grubu bünyesinde eğitim veren okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumları Prep-School, Nursery School, The American Elementary School, The Future American College ve The American College yeni akademik müfredat ve uluslararası uzman kadrolar ile yeni akademik yılı başladığı dönem içerisinde “Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Toplum” vizyonu ile beslenme politikasında devrim niteliğinde kararları uygulamaya başladı.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar Grubu yetkilileri küreselleşen dünyanın beslenme bozukluğu ve hastalığı obezite yanında yanlış beslenme ile ileriki yaşlarda ortaya çıkabilecek kalp rahatsızlıkları, tansiyon ve şeker gibi kronik hastalıkları engelleyecek yeni beslenme politikasını düzenlenen seminer ile açıkladı.

GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüsü Millenium Kompleks Senato Kongre Salonunda gerçekleşen velilere yönelik düzenlenen yeni gıda ve beslenme politikasının açıklandığı seminere GAÜ The American College Müdür Yardımcısı Koray Emirhoca ile GAÜ Okular Grubu yeni gıda ve beslenme politikasının mimarı Beslenme, Genetik, Egsersiz ve Obezite Uzmanı Eliz Konat konuşmacı olarak katıldı.

“ Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Toplum Vizyonu İle Gıda ve Beslenme Politikamızı Dünya Standartlarına Uyumlu Hale Getirdik.”

GAÜ üniversite öncesi eğitim kurumlarının 4-5 yaş okul öncesi sınıflardan başlayarak kolej son sınıfa kadar okul saatlerinde tüm öğrencilere verilen yemek menülerinin yaş grupları ve bedensel gelişim özellikleri dikkate alınarak dünya standartları ile uyumlu hale getirildiğini belirten GAÜ The American College Müdür Yardımcısı Koray Emirhoca, sağlıklı çocuk sağlıklı toplum vizyonu ile GAÜ Okullar Grubu bünyesinde eğitim veren okulöncesi, ilkokul ve kolej birimlerinin gıda ve beslenme politikalarında devrim niteliğinde örnek kararlar aldığını vurguladı.

“Zararlı Ürünlerin Satışı Yasaklandı. AB Standartlarında Yeni Mutfak Hizmette”

KKTC’de eğitim veren üniversite öncesi tüm eğitim kurumlarına örnek olacak yeni gıda ve beslenme politikasının yürürlüğe girdiğinin altını çizen Emirhoca, GAÜ okul kantinlerinde başta obezite olmak üzere sağlıklı beslenme ve bedensel gelişimi engelleyerek çeşitli hastalıklara neden olacak tüm ürünler ile gazlı ve boyalı içeceklerin satışının okul yönetimince yasaklandığını açıkladı. Avrupa Birliği (AB) standarlarında özel mutfağın okul bünyesinde önümüzdeki hafta hizmete gireceğinin de sözlerine ekleyen Emirhoca, yeni beslenme ve gıda politikası ile GAÜ okullar grubu bünyesinde eğitimlerine devam eden tüm yaş gruplarının bedensel gelişimi uzman bilim insanlarının denetimi ve kontrolü ile sağlanacağının altını çizdi.

“Sağlıklı Beslenme ve Bedensel Gelişimde Ailelere Önemli Görevler Düşüyor.”

GAÜ Okular Grubu yeni gıda ve beslenme politikasının mimarı Beslenme, Genetik, Egsersiz ve Obezite Uzmanı Eliz Konat ise seminerde yaptığı konuşmada okul öncesi çağlardan başlayarak sağlıklı beslenme ve bedensel gelişim politikalarının uygulnamsında okul yetkilileri yanında ailelere de önemli görevler düştüğünü ifade ederek obeziteyi doğuran, diş ve dişeti hastalıklarına yol açan ve ileriki yaşlarda kalp rahatsızlıkları, tansiyon ve şeker gibi kronik diğer hastalıkların ortaya çıkmasında küçük yaşlarda kazanılan yanlış beslenme alışkanlıklarının olduğunu vurguladı.

“Obezite ve Diğer Kronik hastalıkları Tetikleyen Kötü Beslenem Alışkanlığı Küçük Yaşlarda Başlıyor”

Küçük yaşlarda çocuğun abur cubur diye nitelendirilen ve obeziteyi tetikleyen gıdalar ile ödüllendirilemesinin sözkonusu gıdalar ile birey arasında duygusal bir bağ kurduğuna dikkat çeken Konat, ileriki yaşlarda kişinin yaşayacağı farklı psikolojik süreçlerde kendisini zararlı yiyecekler ile ödüllendirme alışkanlığının küçük yaşlarda edinilen kötü bir miras olduğunun altını çizdi. Dünya’da doğru beslenme ve obezite ile ilgili yeni yaklaşımların olduğunu ifade eden Konat, GAÜ Okullar Grubu Yeni Gıda ve Beslenme Politikasının içeriğinin ve yaş gruplarına göre menülerinin hazırlanmasında yeni yaklaşımların dikkate alındığını kaydetti.

“Gıda Mühendislari Odası Gıda ve Beslenme İle İlgili Personele Eğitim Verecek”

GAÜ Okullar Grubu bünyesinde beslenme ile ilgili tüm çalışanların ve mutfak personeline Gıda Mühendisleri Odası tarafından kurslar verileceğini de açıklayan Konat, bu noktada GAÜ personelinin ülkede sertifika sahibi olacak ilk ekip olacağını belirterek yeni beslenme ve gıda politikasının uygulanmasında uzmanlar yanında okul yetkilileri ve ailelere de önemli görevler düştüğünü belirterek sözlerine son verdi.

GAÜ TV’den canlı yayınlanan seminer sonrasında GAÜ Okullar Grubu Yeni Gıda ve Beslenme Politikası Kitapçığı seminere katılan velilere ücretsiz olarak dağıtıldı.