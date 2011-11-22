GAÜ Vakıflar İdaresi'ne Yürüyüş Düzenledi

GAÜ, geçmişte üniversiteye ait 42 dönümlük tarım arazisi için Vakıflar İdaresi tarafından açılan ihalede değerlendirme dışı bırakılan projelerinin yeniden değerlendirilmesi amacıyla Vakıflar

İdaresi’ne yürüyüş düzenleyerek Genel Müdürü Mustafa Kemal Kaymakamzade’ye “iyi niyet mektubu” sundu.

GAÜ yetkilileri, Vakıflar İdaresi önünde toplanarak dün yapılan genişletilmiş GAÜ Senatosu toplantısında oybirliğiyle alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan “iyi niyet mektubunu” okudu.

Mektubu okuyan GAÜ Rektörü Yıldırım Öner, ardından da mektubu Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Mustafa Kemal Kaymakamzade’ye vererek sıkıntılarını anlattı.

GAÜ Rektörü Yıldırım Öner’in okuduğu mektupta, kullanımlarında olan arazinin kamu yararı ve çevre koruma kapsamında ele alınmayarak yatırım projesi kapsamında değerlendirilmesinin kendilerini üzdüğü belirtilerek, bugüne kadar sürdürdükleri mücadelenin bu arazinin tarım, çevre ve araştırma amaçlı kullanılması yönünde olduğunu kaydetti.

Girne Kampusunun genişleme planları çerçevesinde yıllardır sıkıntı çekilmesine rağmen 42 dönümlük bu arazinin kullanılmadığına işaret edilen mektupta, yıllardır kendi kaynaklarıyla büyümeye çalışan GAÜ’ye elindeki olanakları kullanma ve geliştirme anlamında destek verilmesi gerektiğine işaret edildi.

Mektupta ayrıca, GAÜ’nün kendi kullanımında olan bir arazinin elinden alınmasını engellemek amacıyla ihaleye katılmaya mecbur edildiğinin ve 203 sayfalık, en yüksek kira bedeli sunan projeyi vermesine rağmen, sadece bir formda yapılan sekreterya hatası gerekçe gösterilerek değerlendirme dışı bırakılmasının kabul edilemez olduğu belirtildi.

Bu kararın hem etik açıdan hem de hukuki açıdan kabul edilemez olduğu kaydedilen mektupta, “Bizler GAÜ Ailesi olarak yüksek öğretimin Girne halkının ve KKTC’nin menfaatleri doğrultusunda bu kararın düzeltilerek, doğru kararın ivedilikle verilmesi, kurumumuzun saygınlığını ve güvenilirliğini kazanması ve misyonuna hizmet edecek bir karar üretmeye davet ediyoruz” denildi.

ÖNER

GAÜ Rektörü Yıldırım Öner, arazinin doğa olarak değerlendirilmesine olanak sağlayan proje hazırlamayı tercih edeceklerini ancak ihaleye katılan diğerleriyle paralel proje sunmak için hazırlandıklarını ve burada da çevre faktörünü gözettiklerini anlattı.

140 Milyon euroluk projeyle ihaleye hazırlandıklarını ve bunun yanında Vakıflar İdaresi’ne de yılda 15 milyon euro kira ödemeyi teklif eden projelerinin ufak bir maddi hata nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmasının yanlış olduğunu ifade eden Öner, Vakıflar İdaresi’nin yarın yapacağı toplantıda projelerinin yeniden değerlendirilmesini istedi.

Öner, Vakıflar İdaresi açısından salt parasal olarak değerlendirildiği takdirde diğer projelerden çok daha yüksek bedelle sunulan kendi projelerinin kabulünü beklediklerini söyledi.

KAYMAKAMZADE

Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Mustafa Kemal Kaymakamzade ise, Vakıflar idaresi’nin ülkenin en köklü müesseselerinden biri olduğuna işaret ederek, herkesime hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.

Vakıflar İdaresi’nin gelecek nesillere de hizmet vermesi için emlakini en iyi şekilde değerlendirmek durumunda olduklarını kaydeden Kaymakamzade, 15 yıl önce GAÜ’nün kullanımına verilen arazinin değerli arazilerden biri olduğunu anımsattı.

Kaymakamzade, şu anda başka bir vakıf arazisi için açılan ihalenin değerlendirme aşamasında olduğunu hatırlatarak, “Bu değerlendirme yapılırken bize bu şekilde baskı yapılması da üzüntü vericidir” dedi.