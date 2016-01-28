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GAÜ Edunıversal Sıralamasında İlk 10’da

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) hukuk yüksek lisans programı,&nbsp; Paris merkezli derecelendirme kurumu EDUNIVERSAL’ın belirlediği en iyi ilk 10 yüksek lisans programı arasında yer aldı.

GAÜ Edunıversal Sıralamasında İlk 10’da

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) hukuk yüksek lisans programı,&nbsp; Paris merkezli derecelendirme kurumu EDUNIVERSAL’ın belirlediği en iyi ilk 10 yüksek lisans programı arasında yer aldı.

28 Ocak 2016 Perşembe 16:30
GAÜ Edunıversal Sıralamasında İlk 10’da
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GAÜ EDUNIVERSAL SIRALAMASINDA İLK 10’DA


 Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) hukuk yüksek lisans programı,  Paris merkezli derecelendirme kurumu EDUNIVERSAL’ın belirlediği en iyi ilk 10 yüksek lisans programı arasında yer aldı.

GAÜ’den verilen bilgiye göre, GAÜ Hukuk yüksek lisans programı, 30 dalda dünya çapında 4 bin üniversiteyi kapsayan değerlendirmede, kendi dalında en iyi 10 yüksek lisans programları arasında gösterildi.

GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, Eduniversal tarafından İşletme Master ve Yapı Yönetimi Master programları için yapılan değerlendirmede benzer başarıyı geçmişte de yakaladıklarını kaydetti.

Değerlendirme kriterlerinde programların dünya çapında geçerliliği, programlarda eğitim gören öğrencilerin memnuniyeti ve mezunların başarılarının da yer aldığını kaydeden Akpınar, GAÜ’nün programlarının dünyanın önde gelen programlarla birlikte aynı listede yer alıyor olmasının beklenen bir başarı olduğunu söyledi.







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GAÜ Edunıversal Sıralamasında İlk 10’da
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