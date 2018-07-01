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Gardiyanlık Yapıyordu, Güzellik Yarışmasına Katılıp Cinsel İçerikli Film Oyuncusu Oldu

Avustralya'da yüksek güvenlikli bir hapishanede 5 sene boyunca gardiyanlık yapan genç kadın, katıldığı güzellik yarışmasını kazandıktan sonra istifa ederek cinsel içerikli filmlerde rol almaya başladı.

Gardiyanlık Yapıyordu, Güzellik Yarışmasına Katılıp Cinsel İçerikli Film Oyuncusu Oldu

Avustralya'da yüksek güvenlikli bir hapishanede 5 sene boyunca gardiyanlık yapan genç kadın, katıldığı güzellik yarışmasını kazandıktan sonra istifa ederek cinsel içerikli filmlerde rol almaya başladı.

01 Temmuz 2018 Pazar 20:25
Gardiyanlık Yapıyordu, Güzellik Yarışmasına Katılıp Cinsel İçerikli Film Oyuncusu Oldu

Gardiyanlık Yapıyordu, Güzellik Yarışmasına Katılıp Cinsel İçerikli Film Oyuncusu Oldu

Avustralya'da yüksek güvenlikli bir hapishanede 5 sene boyunca gardiyanlık yapan genç kadın, katıldığı güzellik yarışmasını kazandıktan sonra istifa ederek cinsel içerikli filmlerde rol almaya başladı.

Avustralya'nın en zorlu hapishanelerinden birinde gardiyan olarak çalışan Isabelle Deltore, hayallerinin peşinden gitmek için mesleğine veda etti. Deltore, farkı bir şey denemenin zamanının geldiğini düşünerek güzellik yarışmasına katıldı.

PODYUMA ÇIPLAK ÇIKIYORLAR

Miss Nude World'e katılan Avustralyalı güzel, yarışmayı birincilikte tamamlayarak tacı kafasına geçirdi. Melbourne'lü güzelin katıldığı yarışma, katılımcıların çıplak halde podyuma çıkmaları ile biliniyor.

YÜKSEK GÜVENLİKLİ HAPİSHANEDE ÇALIŞTI

Isabelle, kariyerini cinsel içerikli film sektöründe devam ettirmek istediğini açıklayarak gardiyanlık mesleğini neden bıraktığını açıkladı. Beş yıl boyunca yüksek güvenlikli bir hapishanede çalıştığını söyleyen genç kadın, zamanında orduda da görev almış.

HAFTADA 30 SAAT ÇALIŞARAK YARIŞMAYI KAZANDI

Sürekli şiddetin içinde olmak onu zorlamaya başlayınca İsabelle, kariyer tercihini sorgulamış ve ekstra para kazanmak için bu yarışmayı kendine fırsat olarak görmüş.

"Bu sektörde patronunuz sizi taciz ederse buna katlanmak zorundasınız" diyen genç kadın, artık şartlara dayanamayınca seçtiği yolda başarılı olmak için çok çaba sarf etmiş. Nude World'i kazanmak için aylarca çabalayan İsabelle, haftada 30 saat dans ve koreografi dersleri almış. Yarışmayı birincilikle tamamlayan İsabelle, artık gardiyanlık günlerinin çok geride kaldığını söylüyor.

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