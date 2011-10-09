GARDİYANLAR GÜNÜ KUTLANDI.

“KONTROLSÜZ NÜFUS AKIŞINI ÖNLEYECEK TEDBİRLER BİR AN ÖNCE ALINMALI”

Lefkoşa, 8 Ekim 11 (T.A.K.): Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), kontrolsüz nüfus akışının genelde toplum huzurunu bozduğunu, özelde Merkezi Cezaevi çalışanlarının çalışma koşullarını ağırlaştırdığını savunarak, yetkilileri, duyarlı olmaya ve kontrolsüz nüfus akışını önleyecek tedbirleri bir an önce almaya davet etti.

KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan, 8 Ekim Dünya Gardiyanlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, özveri ve sabırla çok zor koşullarda görev yapan gardiyanların gününü kutladı.

“Kontrolsüz bir şekilde giriş yapılan ülkemizde kimin girdiği belli olmayan bir yapıyla ülkedeki suç ve suç oranlarının artmasıyla cezaevi çalışanlarının yaptıkları görev aynı oranda zorlaşmış ve dayanılmaz bir boyut kazanmıştır” diyen Kaptan, cezaevi çalışanlarının zorluklarına işaret etti.

(GÜL/HA)