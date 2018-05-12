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Gardaş' mesajı verdi!

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Azerbaycan'a yönelik suçlayıcı açıklamalarda bulunan Ermenistan yetkililerini uyararak, 'Azerbaycan ordusu geniş kapsamlı askeri operasyonlara hazırdır.' dedi.

Gardaş' mesajı verdi!

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Azerbaycan'a yönelik suçlayıcı açıklamalarda bulunan Ermenistan yetkililerini uyararak, 'Azerbaycan ordusu geniş kapsamlı askeri operasyonlara hazırdır.' dedi.

12 Mayıs 2018 Cumartesi 19:52
Gardaş' mesajı verdi!

Gardaş' mesajı verdi!

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Azerbaycan'a yönelik suçlayıcı açıklamalarda bulunan Ermenistan yetkililerini uyararak, 'Azerbaycan ordusu geniş kapsamlı askeri operasyonlara hazırdır.' dedi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığında, üst düzey askeri yetkililerin ve ordu komutanlarının katılımıyla toplantı düzenlendi.

'KABUL EDİLEMEZ' DEYİP UYARDI

Bakanlık açıklamasına göre, Hasanov toplantıda yaptığı konuşmada, Ermenistan'daki yönetim değişikliğinin ardından bazı Ermeni siyasilerin ve yeni Başbakan Nikol Paşinyan'ın sorumsuz açıklamalarda bulunduğunu hatırlatarak, ''Ermenistan yönetimini uyarıyoruz. Düşmanın bu tarz hareketleri kabul edilemez ve Azerbaycan ordusu geniş kapsamlı askeri operasyonlara hazırdır.'' ifadelerini kullandı.

Hasanov, Ermenistan ordusunun ön hatta ve hattın gerisinde yaptığı faaliyetleri sürekli kontrol etme, muhtemel adımlarına her an hazırlıklı olma ve olası provokasyonların anında önlenmesi için gerekenin yapılması emrini verdi.

ALİYEV TALİMAT VERDİ GÖVDE GÖSTERİ DÜZENLENECEK

Bakan Hasanov, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı gereği, 26 Haziran'da Azerbaycanordusunun 100. kuruluş yıl dönümünün görkemli etkinliklerle kutlanacağı bilgisini de verdi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, başbakan olduktan sonra ilk ziyaretini Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan toprağı Dağlık Karabağ'a yapmış, burada düzenlediği basın toplantısında Azerbaycan'ı suçlayıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanErmeniAçıklaması
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