'Gangnam Style' YouTube Sayacını 'Yaktı'

PSY'ın Gangnam Style isimli şarkısı, izlenme rekoru kırınca web sitesinin YouTube'un izleme sayacı bozuldu. Youtube, sayacın yenilendiğini açıkladı!



Park Jae-Sang, PSY'ın "Gangnam Style" şarkısı eşliğinde yaptığı ilginç dans figürleri ise her yaştan ve kesimden büyük beğeni almıştı.



Güney Koreli şarkıcı PSY’ın Gangnam Style isimli şarkısı, Youtube’un izleme sayacını bozdu.



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İŞTE REKORLAR KIRAN O KLİP - (Not: Video arşivimizden alındığı için izleyici sayısı o tarihte 2 milyar olarak görünmektedir)



Tüm dünyada çok popüler olan şarkı, Youtube’un en çok izlenen videosuydu.



Bugün YouTube’dan yapılan açıklamada, videonun izleme sayısının 32-bit’lik eski sayacın limiti olan 2 milyar 147 milyon 483 bin 647’yi aşması nedeniyle sayacın arıza yaptığı ve yenilendiği belirtildi.