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'Gangnam Style' YouTube Sayacını 'Yaktı'

PSY'ın Gangnam Style isimli şarkısı, izlenme rekoru kırınca web sitesinin YouTube'un izleme sayacı bozuldu. Youtube, sayacın yenilendiğini açıkladı!

'Gangnam Style' YouTube Sayacını 'Yaktı'

PSY'ın Gangnam Style isimli şarkısı, izlenme rekoru kırınca web sitesinin YouTube'un izleme sayacı bozuldu. Youtube, sayacın yenilendiğini açıkladı!

03 Aralık 2014 Çarşamba 18:35
'Gangnam Style' YouTube Sayacını 'Yaktı'
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'Gangnam Style' YouTube Sayacını 'Yaktı'
PSY'ın Gangnam Style isimli şarkısı, izlenme rekoru kırınca web sitesinin YouTube'un izleme sayacı bozuldu. Youtube, sayacın yenilendiğini açıkladı!

Park Jae-Sang, PSY'ın "Gangnam Style" şarkısı eşliğinde yaptığı ilginç dans figürleri ise her yaştan ve kesimden büyük beğeni almıştı.

Güney Koreli şarkıcı PSY’ın Gangnam Style isimli şarkısı, Youtube’un izleme sayacını bozdu.

Haberin Videosu

İŞTE REKORLAR KIRAN O KLİP - (Not: Video arşivimizden alındığı için izleyici sayısı o tarihte 2 milyar olarak görünmektedir)

Tüm dünyada çok popüler olan şarkı, Youtube’un en çok izlenen videosuydu.

Bugün YouTube’dan yapılan açıklamada, videonun izleme sayısının 32-bit’lik eski sayacın limiti olan 2 milyar 147 milyon 483 bin 647’yi aşması nedeniyle sayacın arıza yaptığı ve yenilendiği belirtildi.  

Son Güncelleme: 03.12.2014 18:41
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