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Gana\'da Altın Madeninde Göçük: 6 Ölü

Abuja, 6 Kasım 18 : Batı Afrika ülkesi Gana\'nın Ashanti bölgesindeki altın madeninde meydana gelen göçükte 6 kişi hayatını kaybetti.Ulusal basında yer alan haberlere göre, Ashanti bölgesine bağlı Atwima Mponua kentinde yasa dışı faaliyet gösteren altın madeninde meydana gelen göçükte 6 kişi öldü.Göçük altında kalan 2 kişinin ağır yaralı olarak çıkarıldığı ve bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.Yetkililer, yasa dışı madencilik yapan 4 kişinin yakalandığını...

Gana\'da Altın Madeninde Göçük: 6 Ölü

Abuja, 6 Kasım 18 : Batı Afrika ülkesi Gana\'nın Ashanti bölgesindeki altın madeninde meydana gelen göçükte 6 kişi hayatını kaybetti.Ulusal basında yer alan haberlere göre, Ashanti bölgesine bağlı Atwima Mponua kentinde yasa dışı faaliyet gösteren altın madeninde meydana gelen göçükte 6 kişi öldü.Göçük altında kalan 2 kişinin ağır yaralı olarak çıkarıldığı ve bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.Yetkililer, yasa dışı madencilik yapan 4 kişinin yakalandığını...

06 Kasım 2018 Salı 17:11
Gana\'da Altın Madeninde Göçük: 6 Ölü

Abuja, 6 Kasım 18 : Batı Afrika ülkesi Gana\'nın Ashanti bölgesindeki altın madeninde meydana gelen göçükte 6 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Ashanti bölgesine bağlı Atwima Mponua kentinde yasa dışı faaliyet gösteren altın madeninde meydana gelen göçükte 6 kişi öldü.
Göçük altında kalan 2 kişinin ağır yaralı olarak çıkarıldığı ve bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Yetkililer, yasa dışı madencilik yapan 4 kişinin yakalandığını açıkladı.
Ülkenin Wa bölgesinde de 2 gün önce yasa dışı madencilik yapan iki grubun arasında çıkan çatışmada, 20 kişi yaralanmıştı.
Gana\'da geçen sene temmuz ayında kurulan Ulusal Yasa Dışı Madencilik Görev Gücü tarafından başlatılan operasyonlarda yasa dışı olarak çalışan maden ocaklarının faaliyetlerinin önlenmesi amaçlanıyor.
Ülkede devam eden kaçak madencilik faaliyetleri hem doğaya zarar veriyor hem de madenlerde meydana gelen çökmeler ölümlere neden oluyor.
(AA/ÖZ/ŞEB)
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