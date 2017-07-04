Gana'da Altın Madeninde Göçük…ilk Belirlemelere Göre En Az 17 Kişi Yaşamını Yitirdi

Göçükten yaralı kurtarılan 5 madencinin hastanede tedavi altına alındığını söyleyen Dzinaku, enkazdaki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu kaydetti.

Polis yetkilisi Atsu Dzinaku, basına yaptığı açıklamada, enkazdan en az 17 cesedin çıkarıldığını belirtti.

Ülkenin Western bölgesine bağlı Nsuta kentindeki bir maden ocağında, pazar gününden bu yana süren şiddetli yağışın da etkisiyle çökme yaşandı.