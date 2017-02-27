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27 Şubat 2017 Pazartesi 19:04

"Game Of Thrones"un Devi Hayatını Kaybetti

'Game Of Thrones'un Devi Hayatını Kaybetti
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Dünyanın en çok izlenen dizileri arasında yer alan ABD yapımı "Game of Thrones"da (Taht Oyunları) rol alan İngiliz aktör Neil Fingleton yaşamını yitirdi

Dizide bir dev karakterini canlandıran Fingleton'ın, cumartesi günü 36 yaşında öldüğü bildirildi.

Neil Fingleton'ın ölüm sebebi açıklanmazken, İngiliz basını genç oyuncunun "kalp yetmezliği" sebebiyle öldüğünü iddia etti.

İzlenme rekorları kıran Game of Thrones dizisinde "MagtheMighty" adlı devi canlandıran oyuncu ayrıca, bir dönem 2 metre 33 santimetrelik boyuyla "İngiltere'nin en uzun kişisi" unvanını da taşımıştı.

ABD'deki Kuzey Carolina Üniversitesinde basketbol eğitimi alan İngiliz aktör, bir süre profesyonel olarak basketbol da oynamıştı.

Spor kariyerini takiben oyunculuk dünyasına adım atan Fingleton, Game of Thrones'un dışında "DoctorWho" ve "X-men" gibi dizi ve filmlerde de çeşitli roller almıştı.

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