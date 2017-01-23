Gambiya'daki Siyasi Kriz

Gambia'da 1 Aralık'ta düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin galibi ve ülkenin yeni Devlet Başkanı Adama Barrow'un ülkesine dönmesi beklenirken Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Afrika Birliği (AU) ve Birleşmiş Milletler'in (BM) ülkenin eski Devlet Başkanı Yahya Jammeh ile ilgili yayımladığı ortak bildiri Barrow'un destekçilerini kızdırdı.

BARROW'UN TARAFTARLARI, ECOWAS, AFRİKA BİRLİĞİ VE BM'NİN YAYIMLADIĞI ORTAK BİLDİRİYE TEPKİ GÖSTERDİ

Banjul, 23 Ocak 17 : Gambia'da 1 Aralık'ta düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin galibi ve ülkenin yeni Devlet Başkanı Adama Barrow'un ülkesine dönmesi beklenirken Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Afrika Birliği (AU) ve Birleşmiş Milletler'in (BM) ülkenin eski Devlet Başkanı Yahya Jammeh ile ilgili yayımladığı ortak bildiri Barrow'un destekçilerini kızdırdı.

Barrow'un taraftarları, "Jammeh, ailesi ve yakın arkadaşları hakkında kovuşturma açılmaması, Jammeh'in mal varlıklarına dokunulmaması, hakkında karalama kampanyası başlatılmaması ve eski devlet başkanının istediği zaman ülkesine dönebileceğine" ilişkin maddelerin yer aldığı bildiriyi "ölçüsüz" olarak nitelendirdi.

Devlet Başkanı Barrow'un ekibinin önde gelen isimlerinden Mai Ahmed Fatty, yeni devlet bakanının destekçilerinin öfkelenmekte haklı olduğunu belirtti.

Adama Barrow ile birlikte Senegal'de bulunan Fatty, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Anlaşılır biçimde, çok sayıda vatandaşımız şu üç sebepten dolayı öfkeli: Birincisi Jammeh'in "kaçmasına" izin verilmesi, ikincisi Jammeh'in "ganimetlerini" yurt dışına göndermesine izin verilmesi ve üçüncüsü Jammeh ile bir dokunulmazlık anlaşması "imzalanmış" olması. Pek çoğu için Jammeh bu olayın kazananı ve bizler, ülkeyi rehin aldıktan sonra gitmesine izin veriyoruz." ifadelerine yer verdi.

Fatty, "Ortak bildirinin görüşüldüğü hiçbir foruma katılmadık. Sadece dün öğleden sonra Senegalliler tarafından bize bildirildiğinde varlığından haberdar olduk. Devlet Başkanı, söz konusu bildiriyi kesinlikle reddetti ve bunu Senegal Devlet Başkanı Macky Sall ve ECOWAS Komisyonu Başkanı Marcel de Souza'ya da iletti" açıklamasında bulundu.

Gambiyalı siyasi yorumcu Essa Njie, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ECOWAS'ın Jammeh hakkındaki bildirisinin sadece bir taslak olduğunu, ECOWAS'ın bu anlaşmanın detayları konusunda Gambiya hükümetiyle çalışmak zorunda olduğunu söyledi.

Jammeh'in, adaletle yüzleşmesi gerektiğini savunan Njie, aksi takdirde bunun barış için tehdit olacağını sözlerine ekledi.

Bildiride, söz konusu kuruluşların aynı zamanda Jammeh'in bir Gambiya vatandaşı, parti lideri ve eski devlet başkanı olarak haklarına saygı duyulması konularında Barrow yönetimiyle birlikte çalışacakları ifade edilmişti.

1 Aralık'taki devlet başkanlığı seçiminin ardından ilk etapta yenilgisini kabul etmesine rağmen Jammeh, daha sonra Gambiya Yüksek Mahkemesine itiraz ederek iktidarı bırakma çağrılarını reddetmişti. Görevi Barrow'a 19 Ocak'ta devretmesi gereken Jammeh, 17 Ocak'ta da 90 günlük olağanüstü hal ilan etmişti.

Senegal Ordusu da 19 Ocak Perşembe günü akşam saatlerinde Senegal'in de yer aldığı ECOWAS ordu birliklerinin Gambiya topraklarına girdiğini açıklamıştı. Barrow da aynı gün Gambiya'nın Dakar Büyükelçiliğinde, ECOWAS ülke temsilcilerinin de katıldığı törenle devlet başkanlığı yemini etmişti.

İstifa etmeye dün sabah saatlerinde razı olan Jammeh, gecenin ilerleyen saatlerinde ailesiyle ülkeden ayrılmıştı.

(AA/RU/GÜL)

