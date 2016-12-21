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21 Aralık 2016 Çarşamba 11:51

Gambiya'daki Siyasi Kriz

Gambiya'da düzenlenen devlet başkanı seçiminden mağlup ayrılan mevcut Devlet Başkanı Yahya Jammeh, başta Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) olmak üzere uluslararası kuruluşların tüm çağrılarına rağmen iktidarı bırakmayacağını duyurdu.

Gambiya'daki Siyasi Kriz
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SEÇİMİ KAYBEDEN DEVLET BAŞKANI JAMMEH, ÇAĞRILARA RAĞMEN KOLTUĞU BIRAKMAYACAĞINI AÇIKLADI

Gambiya'da düzenlenen devlet başkanı seçiminden mağlup ayrılan mevcut Devlet Başkanı Yahya Jammeh, başta Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) olmak üzere uluslararası kuruluşların tüm çağrılarına rağmen iktidarı bırakmayacağını duyurdu.

Jammeh, devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, iktidarı artık seçimi kazanan yeni başkana devretmesi gerektiği yönündeki açıklamaları ve arabuluculuk çalışmalarını eleştirdi. Jammeh, devlet başkanlığı koltuğundan ayrılmayı düşünmediğini belirtti.

Gambiya'nın Pekin, Ankara, Londra, New York, Moskova, Dakar, Brüksel, Madrid, Havana ve Addis Ababa büyükelçileri, yayımladıkları ortak açıklamayla Jammeh'ten başkanlık görevini bırakmasını istemişti.

Ülkede halk, 1 Aralık 2016'da devlet başkanlığı seçimi için sandık başına gitmiş, mevcut Devlet Başkanı Yahya Jammeh'in de katıldığı başkanlık yarışının galibi Birleşik Demokratik Partisi (UDP) Başkanı Adama Barrow olmuştu.

Seçimin ertesi günü yenilgiyi kabul eden Jammeh, bir hafta sonra devlet televizyonundan, seçimde düzensizlik olduğu için sonuçları kabul etmediğini söylemiş, bu açıklamaya uluslararası kamuoyu tepki göstermişti. Askeri darbeyle 1994'te Gambiya yönetimini devralan Jammeh 1996, 2001, 2006 ve 2011 yıllarında devlet başkanlığı seçimini kazanmıştı.

BM Güvenlik Konseyi de seçim sonuçlarını tanımadığını açıklayan Jammeh'i kınayarak Jammeh'e Gambiya halkının tercihine saygı duyarak iktidarı, seçimin galibi Barrow'a koşulsuz ve gecikmeden devretmesi çağrısı yapmıştı.

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