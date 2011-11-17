Gagauzya Devlet Bakanı Peterioğlu YDÜ'ni Ziyaret Etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 28'inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları için adaya gelen Gagauzya Devlet Bakanı Viktor Peterioğlu, Yakın Doğu Üniversitesi’ni ziyaret etti ve Kurucu Rektör Dr. Suat İ.

Günsel'le görüştü.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, ziyarette konuşan Günsel, KKTC'ye ilk kez gelen Gagauzya Devlet Bakanı Peterioğlu’na, ülkeyle ilgili bilgiler vererek Gagauz halkına hürmet ve sevgilerini iletti.

YDÜ’de de 48 Gagauz öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Günsel, Gagauz halkının KKTC’yi evi olarak görmesi temennisinde bulundu.