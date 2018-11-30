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G-20 Liderler Zirvesi...arjantin\'in Başkenti Buenos Aires\'de Başlayan Zirveye, 19 Lider Ve 15 Bin Kişi Katılıyor

Buenos Aires, 30 Kasım 18 : Arjantin\'in başkenti Buenos Aires\'de iki gün sürecek G-20 Liderler Zirvesi başladı.

G-20 Liderler Zirvesi...arjantin\'in Başkenti Buenos Aires\'de Başlayan Zirveye, 19 Lider Ve 15 Bin Kişi Katılıyor

Buenos Aires, 30 Kasım 18 : Arjantin\'in başkenti Buenos Aires\'de iki gün sürecek G-20 Liderler Zirvesi başladı.

30 Kasım 2018 Cuma 16:38
G-20 Liderler Zirvesi...arjantin\'in Başkenti Buenos Aires\'de Başlayan Zirveye, 19 Lider Ve 15 Bin Kişi Katılıyor

Buenos Aires, 30 Kasım 18 : Arjantin\'in başkenti Buenos Aires\'de iki gün sürecek G-20 Liderler Zirvesi başladı.
Zirvenin Dönem Başkanı ve Arjantin Devlet Başkanı MauricioMacri, zirvenin düzenlendiği CostaSalguero fuar alanında konuklarını karşıladı.
Karşılamanın ardından liderler, basına kapalı yapılan "Adil ve Sürdürülebilir Gelecek" temalı toplantıya katıldı.
Toplantının ardından, Macri, liderleri resmi törenle karşılayacak ve ardından aile fotoğrafı çekilecek.
Macri\'nin açılış konuşmasının ardından üç oturumda gerçekleştirilecek zirvenin ilk oturumu "İnsanları ilk sıraya koymak, Küresel Ekonomi, Çalışma Hayatının geleceği ve Kadın\'ın güçlendirilmesi" temasıyla düzenlenecek.
İlk oturum sonrasında ikili görüşmelerde bulunacak liderler, ardından Arjantin\'in tarihi Colon Tiyatrosu\'ndaki (TeatroColon) kültürel etkinliğe katılacak. Zirvenin ilk günü G20 Liderler Yemeği ve delegeler için verilecek kokteyl ile son bulacak.
Zirvenin ikinci ve son günü, "Konsensus oluşturmak-Sürdürülebilir Kalkınma ve İklim Sürdürülebilirliği" temasıyla yapılacak ikinci oturumla başlayacak. Bir buçuk saat sürmesi öngörülen toplantıdan sonra zirvenin üçüncü ve son oturumu "Fırsatları Elde Etme - Altyapı, Enerji ve Sürdürülebilir Gıda Geleceği" başlığı altında liderler tarafından değerlendirilecek.
Zirve, G20 Liderler bildirgesinin imzalanması, Japonya Başbakanı Şinzo Abe\'nin G20 2019 sunumu ve Arjantin Devlet Başkanı Macri\'nin kapanış konuşmasıyla sona erecek.
Dünyanın dört bir yanından 3 binden fazla gazetecinin takip ettiği zirveye, 19 lider ve aralarında Avrupa Birliği\'nden de delegelerin yer aldığı 15 bin kişi katılıyor.
G20 karşıtı birçok protestonun düzenlendiği Buenos Aires\'de zirve için geniş güvenlik önlemleri alındı. Zirve süresince 20 binden fazla kolluk kuvveti görev yaparken, şehirde 6 bölge trafiğe kapatıldı. Toplu taşımayı da etkileyen güvenlik önlemleri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
(AA/ÖZ/ŞEB)
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