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G7\'den Rusya\'ya Tepki

G7 DIŞİŞLERİ BAKANLARI ORTAK YAZILI AÇIKLAMASINDAN:

G7\'den Rusya\'ya Tepki

G7 DIŞİŞLERİ BAKANLARI ORTAK YAZILI AÇIKLAMASINDAN:

30 Kasım 2018 Cuma 19:07
G7\'den Rusya\'ya Tepki

G7 DIŞİŞLERİ BAKANLARI ORTAK YAZILI AÇIKLAMASINDAN: "(RUSYA\'NIN UKRAYNA SAVAŞ GEMİLERİNE EL KOYMASI) RUSYA\'YA İTİDAL, ULUSLARARASI HUKUKA SAYGI VE GERİLİMİN DAHA FAZLA YÜKSELMESİNİN ÖNLENMESİ ÇAĞRISI YAPIYORUZ"

Londra, 30 Kasım 18 : Kanada\'da toplanan G7 Dışişleri Bakanları, Kerç Boğazı yakınlarında Ukrayna savaş gemilerine el koyan ve personelini tutuklayan Rusya\'ya, itidal ve uluslararası hukuka saygı göstermesi çağrısı yaptı.
Kanada\'da bir araya gelen G7 üyeleri ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya ve Kanada Dışişleri Bakanları ile Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi, ortak yazılı açıklamayla Rusya\'ya tepki gösterdi.
Açıklamada, "tansiyonun yükselmesine neden olan Rusya\'nın Kerç Boğazı\'nda Ukrayna\'ya karşı yürüttüğü eylemler konusunda kaygı" dile getirilirken, Moskova\'nın, Ukrayna gemileriyle bu gemilerin personeline karşı askeri güç kullanmasının hiçbir gerekçesinin bulunmadığı belirtildi.
"Rusya\'ya itidal, uluslararası hukuka saygı ve gerilimin daha fazla yükselmesinin önlenmesi çağrısı yapıyoruz." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, Rusya\'dan, gemilerle gözaltına alınan mürettebatı serbest bırakması ve Kerç Boğazı\'ndan yasal geçişleri engellemekten kaçınması istendi.
Açıklamada, ayrıca G7 ülkelerinin, Rusya\'nın Kırım\'ı ilhakını asla tanımayacağı vurgulanırken, Ukrayna\'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan "sarsılmaz desteğin" de sürdüğü tekrarlandı.
Rus savaş gemileri, 25 Kasım Pazar günü, Karadeniz\'de Kerç Boğazı yakınlarında Ukrayna savaş gemilerine karasularını ihlal ettiği iddiasıyla silahlı müdahalede bulunmuş, Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait 3 geminin 24 personelini gözaltına almıştı.
Kırım\'daki Rus mahkemesi, 24 Ukrayna askeri hakkında 2 aylığına tutuklama kararı vermişti.
Ukrayna askerleri hakkında Rus kara sularını yasa dışı ihlal ettiği gerekçesiyle 6 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
(AA/ÖZ/HA)
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