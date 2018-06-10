G7 Zirvesi 2019'da Fransa'da yapılacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir sonraki G7 Zirvesi'nin gelecek yıl Fransa'nın Biarritz kentinde düzenleneceğini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada'nın Quebec City kentinin Charlevoix kasabasında gerçekleşen G7 Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

G7 Zirvesi'nin tüm anlaşmazlıkları ortadan kaldırmadığını ancak gerilimin yüksek olduğu bir ortamda mümkün olan konularda; özellikle dış politika ve ticarette birliği sağladıklarını vurgulayan Macron, klima konusunda ABD'nin dışında 6 ülkenin hemfikir olduğunu hatırlattı.

Macron, ticaret konusunda uluslararası kuralların uygulanması gerektiğini ifade ederek, Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) reforme edilmesi gerektiğini belirtti.

Macron ile Trump, kimyasal silah kullanımını önlemek için bildiri imzaladı

DTÖ'nün daha etkili olması durumunda ticaret konularında daha iyi gelişmeler kaydedileceğini ifade eden Macron, dün ABD Başkanı Donald Trump'la görüştüğünü ve bu görüşmede ticaret konusunun gündeme geldiğini kaydetti.

Macron, bu zirvede AB ile ABD arasında birkaç konuda kapsamlı çalışmaların gerekliliğinin ortaya çıktığını aktardı.

Zirvede Suriye meselesini de ele aldıklarını dile getiren Macron, kimyasal silah kullanımını önlemek adına atılacak adımlara dair ortak bir bildiri imzaladıklarını duyurdu.

Macron: Ticaret konusunda G7 ülkeleriyle hemfikiriz

Macron, 1 Ocak 2019 itibarıyla başkanlığını devralacağı G7'nin bir sonraki zirvesinin gelecek yıl yaz ayında Fransa'nın Biarritz kentinde düzenleneceğini açıkladı.

Ticaret konusunda G7 ülkeleriyle ve özellikle ABD ile ortak bir görüşte buluştuklarını ancak bunun sonucunu gelecek haftalarda göreceklerini vurgulayan Macron, bir soru üzerine Trump'ın alüminyum ve çelikle ilgili aldığı kararın ülkesinde hala tartışıldığını belirtti.

Macron, Fransa'nın gelecek yıl G7 başkanlığını devraldığı zaman Rusya'nın bu gruba katılıp katılmayacağıyla ilgili soruya, "Bunu yaparız ancak Rusya'nın Minsk Anlaşması'nı yerine getirmesi gerekiyor. Rusya anlaşmayı yerine getirdiği günün ertesi günü dahil olur" yanıtını verdi.

1998'den 2014'e kadar 8 ülkenin üye olduğu ve G8 olarak bilinen grup, 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi nedeniyle gruptan çıkarılması sonucu G7 olarak anılmaya başlandı.

Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) oluşan G7, aynı zamanda dünyanın en büyük ekonomisine sahip yedi ülkenin grubu olarak biliniyor.