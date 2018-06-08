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G7 Liderler Zirvesi protestolar eşliğinde başlıyor...

Dünyanın en büyük ekonomisine sahip yedi ülkenin liderlerinin katıldığı G7 Zirvesi, bugün Kanada'da başlıyor. Göstericiler, zirvenin yapılacağı alanda protestolara başladı.

G7 Liderler Zirvesi protestolar eşliğinde başlıyor...

Dünyanın en büyük ekonomisine sahip yedi ülkenin liderlerinin katıldığı G7 Zirvesi, bugün Kanada'da başlıyor. Göstericiler, zirvenin yapılacağı alanda protestolara başladı.

08 Haziran 2018 Cuma 09:59
G7 Liderler Zirvesi protestolar eşliğinde başlıyor...

G7 Liderler Zirvesi protestolar eşliğinde başlıyor

Dünyanın en büyük ekonomisine sahip yedi ülkenin liderlerinin katıldığı G7 Zirvesi, bugün Kanada'da başlıyor. Göstericiler, zirvenin yapılacağı alanda protestolara başladı.

Avrupa Birliği'nin de temsil edildiği G7'de dönem başkanı olan Kanada, Quebec eyaletinin Charlevoix kasabasında iki gün sürecek 44. G7 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

Kanada'da düzenlenecek altıncı zirve olma özelliği taşıyan organizasyon öncesi, zirvenin yapılacağı kasabaya giden yollarda ve bölgede olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

Zirveyi izleyecek basın mensupları için de Quebec City kentinde basın merkezi kuruldu.

Yerel saatle 12.00'de resmi açılışı yapılacak olan zirve, liderlerin öğle yemeği sonrası vereceği aile fotoğrafının ardından çalışmaya başlayacak.

Protestolar damga vurdu

G7 Zirvesi'nin yapacağı bölgede 10 bin polis görev alıyor. Protestocular, zirveden bir gün önce Charlevoix kasabasına gelerek gösterilere başladı.

Gösterilerde ABD ve İngiltere bayrakları yakıldı. Polis, bazı göstericilere müdahalede bulundu.

Zirvenin katılımcıları

Zirveye, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası temsilcileri ile Arjantin, Norveç, İzlanda, Bangladeş, Senegal, Seyşel Adaları, Jamaika, Vietnam, Güney Afrika, Haiti, Kenya ve Ruanda'dan devlet ya da hükümet başkanları katılıyor.

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Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ile Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk da zirveye katılanlar arasında yer alacak.

Herkes için büyüme

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, bütün G7 ülkelerinin, ekonomik büyümenin faydalarının adil bir şekilde paylaşılıp paylaşılmadığına dair ortak bir sorunla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Başbakan Trudeau, "G7 Başkanı olarak Kanada, bu ekonomik sorunla karşı karşıya kalmıştır ve bu yılın G7 gündeminin merkezinde, herkes için işleyen büyüme hedefi vardır" dedi.

Bu amaçla hazırladıkları "Herkes İçin İşleyen Büyümeyi Sağlamak" başlıklı raporun, zirvenin odaklanacağı konuları içerdiğini belirten Trudeau, "eşit paylaşım ve ortak sınıf" başlıklarına vurgu yaptı.

ABD'ye karşı ortak tavır

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkan olarak Kanada'ya ilk ziyaretini gerçekleştireceği G7 Liderler Zirvesi'nin, Trump yönetiminin uygulamaya koyduğu çelik ve alüminyum üzerindeki ağır gümrük vergileri nedeniyle "ticaret savaşı"na sahne olacağı tahmin ediliyor.

G7 üyesi altı ülkenin maliye bakanları ile Avrupa Birliği temsilcilerinin, zirve öncesi Kanada'da yaptıkları ve 3 gün süren toplantıdan, ABD'nin yeni gümrük tarifelerine karşı birleşme kararı çıkmış ve yapılan ortak açıklamada, ABD'nin ticaret eylemleri konusundaki uygulamalarından "endişe ve hayal kırıklığı" duyulduğu belirtilmişti.

ABD yönetimine karşı oluşan birlikteliğin, zirveyi nasıl etkileyeceği ise henüz bilinmiyor.

G8 iken G7 oldu

1998'den 2014'e kadar 8 ülkenin üye olduğu ve G8 olarak bilinen grup, 2014'te Rusya'nın, Kırım'ı ilhak etmesi nedeniyle gruptan çıkarılması sonucu G7 olarak anılmaya başlandı.

Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nden oluşan G7, dünyanın en büyük ekonomisine sahip yedi ülkenin grubu olarak biliniyor. 

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