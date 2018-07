G7 dışişleri bakanlarından Malezya uçağı için açıklama...

G7 dışişleri bakanları, 2014 yılında Malezya Hava Yolları’na ait MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesinin yıl dönümünde ortak açıklama yaptı.



G7 Dönem Başkanı sıfatıyla Kanada Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Biz, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere, ABD Dışişleri Bakanları ve Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi olarak, 17 Temmuz 2014 tarihinde Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a uçan Malezya Hava Yollarının MH17 sefer sayılı uçağının düşürülmesini en güçlü şartlarda kınıyoruz’’ ifadesine yer verildi.



Söz konusu uçakta 298 mürettebat ve yolcu bulunduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



“Hollanda, Avustralya, Belçika, Malezya ve Ukrayna'nın liderlik ettiği bağımsız bir soruşturma olan Ortak Soruşturma Ekibi'nin (OSE) çalışmalarını tam olarak destekliyoruz. Ortak Soruşturma Ekibi'nin, Rusya’nın MH17’nin düşürülmesindeki rolüne dair bulguları zorlayıcı, önemli ve derinden rahatsız edici şekildedir. G7 olarak, BM Güvenlik Konseyi'nin 2166 sayılı kararının, bütün devletlerin hesap verebilirlik noktasında iş birliği yapmalarını emrettiğini hatırlatıyoruz. Avustralya ve Hollanda’ya verdiğimiz desteğimizle, Rusya’nın bu olaydaki rolünün ortaya çıkması, olayın kurbanları için hakikatin tesis edilmesi ve adaletin sağlanması için tam olarak iş birliği çağrısında bulunuyoruz.



Kurallara dayalı uluslararası bir düzende, bir sivil uçağı ele geçiren ve düşüren Rus kökenli BUK füzesinin fırlatılması kabul edilemez. Bu eylemleri yapanlar olaydan sorumlu tutulmalıdır. Bu amaçla, Rusya'yı, uluslararası hukukun olası ihlalleri ile ilgili tüm soruları açıklamak için iyi niyetle Avustralya ve Hollanda ile doğrudan ilişki kurmaya davet ediyoruz. Bir kez daha MH17'nin kurbanlarının ailelerine en derin başsağlığı diliyoruz. Her yerde, her zaman ve her koşulda tehdit ederek saldırgan eylemlerde bulunanların cezasız kalmasına karşı birlikte duruyoruz.”